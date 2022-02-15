Evde bakım maaşı yattı mı? 15 Şubat 2022 Salı evde bakım maaşı yatan iller listesi
2022 yılı itibarıyla yatmaya başlayacağı bilinen evde bakım maaşının yatıp yatmadığı merak konusu haline geldi. Birçok kişi yaşadığı ilde evde bakım maaşını araştırmaya başladı. İşte 15 Şubat 2022 Salı evde bakım maaşı yatan iller listesi...
Evde bakım maaşı 2022 yılının başından itibaren parça parça yatırılmaya başladı. Bu kapsamda engelli, yaşlı ve bakıma muhtaç kişilere devlet tarafından ödenen evde bakım maaşı hakkında araştırmalar yapılıyor. Bu ödeneği alacaklar listesinde bulunan kişiler hangi illerde maaşın yattığın da merak ediyor. İşte 15 Şubat 2022 Salı evde bakım maaşı yatan iller listesi...
EVDE BAKIM MAAŞI NEDİR?
Evde bakım maaşı her türlü gelirler toplamı esas alınmak suretiyle, hane içinde kişi başına düşen ortalama aylık gelir tutarı, asgarî ücretin aylık net tutarının 2/3’ünden daha az olan bakıma ihtiyacı olan engelli, yaşlı ve bakıma muhtaç kişilere yönelik bakımına destek amaçlı devlet tarafından yapılan bir sosyal yardımdır. Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen yetkili hastanelerden alınacak engelli sağlık kurulu raporunda bu kişilerin engel oranı en az %50 ve “Ağır engelli” İbaresi "evet" olarak işaretlenmiş olması gerekmektedir.
EVDE BAKIM MAAŞI YATTI MI?
Evde bakım maaşı ödemelerine 2022 yılının başıyla parça parça olarak başlandı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ayın 15'i ile 31'ü arasında hak sahiplerinin hesaplarına yatırılıyor. Bu doğrultuda hak eden kişilere yatırılmaya başlanan evde bakım maaşı bazı illerde yatırıldı. Kimi illerde ise ilerleyen günlerde yatırılacak.
15 ŞUBAT 2022 SALI EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER
15 Şubat 2022 Salı günü itibarıyla evde bakım maaşı yatan iller şu şekilde:
1- Tokat
2- Diyarbakır
3- Osmaniye
4- Çanakkale
5- Edirne
6- Giresun
7- Afyonkarahisar
8- Ordu
9- Bolu
10- Kırıkkale
11- Ankara
12- Konya
13- Manisa
14- İstanbul
15- Kocaeli
16- Siirt
17- Niğde
18- Şanlıurfa
19- Bilecik
20- Balıkesir
21- Antalya
22- Mersin
23- Samsun
24- Hatay
25- Sakarya
26- Uşak
27- Adıyaman
28- Aksaray
29- Bursa
30- Adana
31- İzmir