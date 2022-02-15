Evde bakım maaşı yattı mı? 15 Şubat 2022 Salı evde bakım maaşı yatan iller listesi

Evde bakım maaşı 2022 yılının başından itibaren parça parça yatırılmaya başladı. Bu kapsamda engelli, yaşlı ve bakıma muhtaç kişilere devlet tarafından ödenen evde bakım maaşı hakkında araştırmalar yapılıyor. Bu ödeneği alacaklar listesinde bulunan kişiler hangi illerde maaşın yattığın da merak ediyor. İşte 15 Şubat 2022 Salı evde bakım maaşı yatan iller listesi...

EVDE BAKIM MAAŞI NEDİR?

Evde bakım maaşı her türlü gelirler toplamı esas alınmak suretiyle, hane içinde kişi başına düşen ortalama aylık gelir tutarı, asgarî ücretin aylık net tutarının 2/3’ünden daha az olan bakıma ihtiyacı olan engelli, yaşlı ve bakıma muhtaç kişilere yönelik bakımına destek amaçlı devlet tarafından yapılan bir sosyal yardımdır. Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen yetkili hastanelerden alınacak engelli sağlık kurulu raporunda bu kişilerin engel oranı en az %50 ve “Ağır engelli” İbaresi "evet" olarak işaretlenmiş olması gerekmektedir.

EVDE BAKIM MAAŞI YATTI MI?

Evde bakım maaşı ödemelerine 2022 yılının başıyla parça parça olarak başlandı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ayın 15'i ile 31'ü arasında hak sahiplerinin hesaplarına yatırılıyor. Bu doğrultuda hak eden kişilere yatırılmaya başlanan evde bakım maaşı bazı illerde yatırıldı. Kimi illerde ise ilerleyen günlerde yatırılacak.

15 ŞUBAT 2022 SALI EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER

15 Şubat 2022 Salı günü itibarıyla evde bakım maaşı yatan iller şu şekilde:

1- Tokat

2- Diyarbakır

3- Osmaniye

4- Çanakkale

5- Edirne

6- Giresun

7- Afyonkarahisar

8- Ordu

9- Bolu

10- Kırıkkale

11- Ankara

12- Konya

13- Manisa

14- İstanbul

15- Kocaeli

16- Siirt

17- Niğde

18- Şanlıurfa

19- Bilecik

20- Balıkesir

21- Antalya

22- Mersin

23- Samsun

24- Hatay

25- Sakarya

26- Uşak

27- Adıyaman

28- Aksaray

29- Bursa

30- Adana

31- İzmir