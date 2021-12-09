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Evde bakım parası (maaşı) yattı mı? 9 Aralık evde bakım maaşı yatan iller listesi

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından evinde bakıma muhtaç, ihtiyacı olan engelliler ile yaşlı bireylere bakan kişilere evde bakım parası veriyor. Evde bakım parası alan vatandaşlar 9 Aralık'ta maaşlarının yatıp yatmadığını öğrenmek istiyorlar. Peki, evde bakım parası (maaşı) yattı mı? 9 Aralık evde bakım maaşı yatan iller listesi haberimizde...

Evde bakım parası (maaşı) yattı mı? 9 Aralık evde bakım maaşı yatan iller listesi

Her ay düzenli bir şekilde yatırılan evde bakım maaşlarının yatıp yatmadığı arama motorlarında sıkça aranıyor. Evlerinde bakıma ihtiyacı olan kişilere verilen evde bakım maaşı, her ay farklı iller için farklı tarihlerde verilebiliyor. Bu bağlamda evde bakım parası (maaşı) yattı mı? İşte 9 Aralık evde bakım maaşı yatan iller listesi...

Evde bakım parası (maaşı) yattı mı? 9 Aralık evde bakım maaşı yatan iller listesi

EVDE BAKIM PARASI (MAAŞI) YATTI MI? 9 ARALIK EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER LİSTESİ

Evde bakım maaşları an itibariyle yatırılmadı. Evde bakım yardımı her ayın 15'i ile 30'u arasında hesaplara yatırılmaktadır. Yatırıldığı anda sitemizde 'evde bakım yardımı yatan iller listesi'ne yer vereceğiz.

Evde bakım parası (maaşı) yattı mı? 9 Aralık evde bakım maaşı yatan iller listesi

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMASI NASIL YAPILIR?

Evde Bakım maaş ödemeleri e-Devlet üzerinden sorgulanabilmektedir. 

TC kimlik numarası ile e-Devlet şifrenizi kullanarak giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna “Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama” yazılır ve arama gerçekleştirilir.

Açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detaylara ulaşabilmektedir. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında bulunmaktadır.

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMASI YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ

SMS İLE EVDE BAKIM MAAŞI NASIL SORGULANIR?

SMS yoluyla da evde bakım maaş ödemesi sorgulanabilir. Maaşlarını Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne “BAKIYE” yazıp, 4747’e SMS atarak sorgulamayı gerçekleştirebilir Mesaj gönderimi dahilinde 1 SMS ücreti operatör tarafından tahsil edilir.

Evde bakım parası (maaşı) yattı mı? 9 Aralık evde bakım maaşı yatan iller listesi

2021 EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR?

Evde bakıma muhtaç yaşlı ve engelli yakınlarına ödenen 1.657 lira tutarındaki maaş aylık 1.798 liraya ulaştı.

EVDE BAKIM MAAŞI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Evde bakım maaşı alabilmek için aşağıdaki 3 şartın bulunması gerekmektedir:

1) Gelir kriterlerinin uygun olması,

2) Bakıma muhtaçlık kriteri,

3) Ağır engelli olduğunu belirten sağlık kurulu raporu.

Evde bakım parası (maaşı) yattı mı? 9 Aralık evde bakım maaşı yatan iller listesi

EVDE BAKIM MAAŞI NEDİR?

Bakıma muhtaç olduğu gerekli belgelerde kanıtlanmış hastalara bakan kişilere devlet tarafından verilen hasta bakım parasına evde bakım maaşı denilmektedir. 

Tutarı bir aylık net asgari ücret tutarının 2/3’ünden az olan bakıma muhtaç engellilerin bakımını üstlenen akrabası, vasisi gibi üçüncü kişilere ödenen aylığa evde bakım aylığı denmektedir.

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