Evde dondurma nasıl yapılır? En sağlıklı dondurma tarifleri!

Malzemeler:

300 gram süzme yoğurt

200 gram pudra şekeri

1 yemek kaşığı kakao

200 ml. soğuk sıvı krema

1 çay kaşığı toz salep

90 gram bitter çikolata

Servisi için:

1/2 su bardağı ince çekilmiş fıstık (fındık ya da ceviz içi)

Süzme yoğurdun başrolde yer aldığı bu dondurma rengini hem kakaodan hem de bitter çikolatadan alıyor, tatlı deyince aklına ilk çikolata düşenlerin yaz aşkı oluyor.

Nasıl Yapılır?

Derin bir karıştırma kabına süzme yoğurdu ve pudra şekerini alın. Pudra şekeri süzme yoğurdun içinde iyice eriyinceye dek çırpın. Ayrı bir kaba kremayı alıp mikseri yüksek devirde çalıştırarak güzelce çırpın. Çırptığını kremayı süzme yoğurtlu karışımın içine ilave edin, üzerine kakao ve toz salebi de ekleyerek mikseri orta derecede çalıştırarak tüm karışımı çırpın. Bitter çikolataları küçük parçalara ayırın ya da rendeleyin. Onu da bu dondurma karışımına ekleyerek karıştırın. Cam bir kase ya da kek kalıbını streç filmle kaplayıp hazırladığınız karışımı içine aktarın. Üzerini spatulayla düzleyip streç filmle kapattıktan sonra derin dondurucuda minimum 8-10 saat arası soğutun