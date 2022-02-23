"Evde her yerim ayrı oynar" diyen Selin Ciğerci'nin son paylaşımı takipçilerini şaşkına uğrattı! Taytını aşağı çekerek...
Gökhan Çıra ile ikinci kez evlenme kararı alan Selin Ciğerci katıldığı programda "Böyle burada ceketli oturduğuma bakma, evde her yerim ayrı oynar." yanıtıyla dikkat çekmişti. Bu kez de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla takipçilerini şaşırttı.
Geçtiğimiz yıl tek celsede boşanan Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra çifti, ikinci kez evlilik kararı aldı.
ŞOKE EDEN YANIT
13 kilo verdikten sonra iddialı paylaşımlar yapan Ciğerci, Cansu Canan Özgen’in programında "Erkekler sizi neden tercih ediyor?" sorusuna "Böyle burada ceketli oturduğuma bakma, evde her yerim ayrı oynar." şeklinde verdiği yanıtıyla gündem olmuştu.
Ciğerci bu konuyla gündemdeyken yaptığı paylaşımla yine dikkatleri üzerine çekti. Sporu bırakmayan Ciğerci, son olarak karın kaslarını göstermek için taytını aşağı çekerek bir fotoğraf çekti. Ciğerci paylaşımına da "Karın kaslarım merhaba demeye başladı" notunu ekledi.