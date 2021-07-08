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  3. Evde kapalı kalma sona erdi, çocuklar spora koştu

Evde kapalı kalma sona erdi, çocuklar spora koştu

Pendik Belediyesi, 2021 Yaz Spor Okulu’nda uzun pandemi sürecinde bunalan çocuklar için basketbol, tekvando, masa tenisi ve güreş eğitimleri veriliyor.

Evde kapalı kalma sona erdi, çocuklar spora koştu

Uzun bir eve kapanmanın ardından çocuklar hem yaz ayının gelmesi, hem de kısıtlamaların sona ermesi ile sosyalleşmeye başladı. Evde kalmanın getirdiği olumsuz enerjiyi üzerinden atmaya çalışan çocuklar, sporla motive oluyor. Pendik Belediyesi de bu kapsamda yaz spor okullarında eğitim veriyor.

Spora ve aktif yaşama her daim önem vererek sabah egzersizleri, spor şenlikleri ve daha birçok sportif etkinlik düzenleyen Pendik Belediyesi, 2021 Yaz Spor Okulu’yla çocukları sporla buluşturuyor. Yaz okuluna katılan çocuklar farklı branşlarda eğitim alıyor. Sportif aktivitelerle kendilerini geliştiren katılımcılar; basketbol, tekvando, masa tenisi ve güreş eğitimi alıyor. 5 Temmuz-30 Ağustos arası devam eden yaz okulunda eğitimler ücretsiz veriliyor. Branşlara göre 6-16 yaş aralığındaki çocuklar, kayıt olarak yaz okuluna yazılabiliyor.

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KAYIT VE EĞİTİM TARİHLERİ

1.DÖNEM

Kayıt Tarihleri: 28.06.2021 – 04.07.2018

Eğitim Tarihleri: 05.07.2021 - 31.07.2021

Evde kapalı kalma sona erdi, çocuklar spora koştu

2.DÖNEM

Kayıt Tarihleri: 26.07.2021 - 01.08.2021

Eğitim Tarihleri: 02.08.2021 - 30.08.2021 

Evde kapalı kalma sona erdi, çocuklar spora koştuEvde kapalı kalma sona erdi, çocuklar spora koştu

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