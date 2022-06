Evde uygulayacağınız doğal yöntemler et benlerini patır patır dökecek! Cildin katmanlarında çeşitli deformasyonlardan dolayı meydana gelen ten rengi veya kahverengi renkte olan et benleri görüntüsü dolayısıyla pek çok insan tarafından sevilmiyor. Tıbbi müdahaleler ile alınan et benlerini evde yapılacak olan doğal yöntemler ile de geçirmek mümkün.

1 10 ELMA SİRKESİ Elma sirkesinin içerisindeki asidik asit et benlerini tedavi etmek için uygulayabilecek bir yöntemdir. Su ve sabun ile temizlenen bölgeye elma sirkesi ile ıslatılmış olan pamuk bastırılır ardından bant ile yapıştırılarak 1 gece boyunca bekletilir. Bu yöntem et beni düşene kadar devam etmelidir.