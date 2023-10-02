Evdeki eşyalar 6 aydır esrarengiz bir şekilde birden kayboluyordu! Şoke eden gerçeği güvenlik kamerası ortaya çıkarttı

Türkiye'de hırsızlık olaylarına her gün bir yenisi ekleniyor. Bu kez şaşkınlık veren hırsızlık olayı Nevşehir merkeze bağlı Esentepe Mahallesi Ürgüp Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı bir apartmanda yaşandı.

HERŞEYİ GÜVENLİK KAMERASI ORTAYA ÇIKARDI

Herşey Ali İhsan Kayacı, yaklaşık olarak 6 aydır evlerinden bir şeylerin kaybolduğunu fark etmesiyle başladı. Başlarda kaybolan eşyaları bir yerlere koyduğunu düşünerek önemsemeyen Kayacı, kaybolan eşyaların sayısı artınca eşinin de onayı ile evine güvenlik kamerası yerleştirmeye karar verdi. Kamera yerleştirildikten 10 gün sonra yine evlerinden eşyalarının kaybolduğunu fark eden Kayacı, güvenlik kamerasını izleyerek şok oldu.

ŞİKAYETTE BULUNDU!

Hırsızın L.K ismindeki en yakın komuşu olduğunu gören Ali İhsan Kayacı, güvenlik kamera görüntüleri ile polise şikayette bulundu. Polis ekipleri hırsızlık şüphesi ile L.K.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen L.K., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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"KENDİ EVİNE GİRER GİBİ GİRİP, ÇIKIYOR"

Ali İhsan Kayacı, "Yaklaşık 8 yıldır aynı adreste ikamet ediyorum. 5-6 ay önce evimizden ufak tefek eşyalar kaybolmaya başladı. Biz şüphelendik ve evimize güvenlik kamerası taktırmaya karar verdik. Kamera takıldıktan 10 gün sonra evimize yine birinin girdiğini tespit ettik. Kameraya baktığımızda evimize giren kişinin üst kat komşumuz olduğunu öğrendik. Kapıyı hiç zorlamadan, kendi evine girer gibi girip çıkıyor. Biz fark etmeyelim diye kapıyı kaç kere kilitlersek, çıkarken o da o kadar kilitleyip çıkıyor. Aynı gün 10 dakika içinde iki defa girip çıkıyor. Her girdiğinde de bir kısım eşyalar götürüyor" dedi.

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"ÇALDIKLARININ DEĞERİ 60-70 BİN LİRAYI BULUYOR"

Çalınan eşyalar içinde ruhsatlı silahın da olduğunu söyleyen Kayacı, "Altın, para ve mutfak robotunun yanı sıra küçük eşyalar da var. Çaldıklarının yaklaşık değeri 60-70 bin lirayı buluyor. Önce eşimin makyaj malzemeleri gitmeye başladı. Fazla önemsemedik. Evde bir yere düşmüş ya da kaldırmışız diye düşündük. Daha sonra farklı eşyalar da kaybolmaya başlayınca şüphelendik, eve güvenlik kamerası taktırdık. Güvenlik kamerası sayesinde de hırsızı tespit ettik" dedi.