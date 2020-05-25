Evden çalışma sistemi kalıcı oluyor! Dev firmalar açıkladı

Yaşanan pandemi süreci herkesi zorlasa da evden çalışma imkanıyla işini yürütebilen şirketler için aslında bir avantaja dönüştü. Bunun farkına varan ileri görüşlü şirketler, evden çalışma sistemini kalıcı yapmayı düşünüyor.

Corona virüsü salgını sırasında dünyanın dört bir yanındaki şirketler, evden çalışma sistemine geçti. Salgının etkisi azaldıkça ofislere dönüşler de başladı.

CNN'de yer alan habere göre, bazı şirketler ise evden çalışma sisteminin daha verimli olduğunu gördü ve kalıcı olmasına karar verdi. İşte ofise dönmekten vazgeçen dünya devi bazı firmalar…

Sosyal medya devinin kurucusu ve CEO'su olan Mark Zuckerberg, yaptığı son açıklamada çalışanların en az yüzde 50'sinin önümüzdeki 5 ila 10 yıl arasında evden mesai yapacağını söyledi. Zuckerberg, “Bu kararı almamızda birçok farklı etken var. Çalışanlarımızı tatmin etme ve daha geniş tabanlı refah yaratma çabalarımızın bir parçası.

Ayrıca ofisten çalışırken, işe alımda kendinizi az sayıda büyükşehirde yaşayan insanlarla sınırlıyorsunuz. Evden çalıştığınızda ise farklı topluluklarda yaşayan, farklı geçmişleri olan ve bakış açılarına sahip birçok insana ulaşabileceğiz” dedi.

TWİTTER

Bir diğer sosyal medya devi olan Twitter da benzer adım attı. Şirket, bazı iş bölümlerinin artık sonsuza kadar evden çalışacaklarını açıkladı. Ancak hangi departmanların bunu yapacağıyla ilgili henüz detay verilmedi.

Şirket yetkilisi Jennifer Christie yaptığı açıklamada, “Eğer çalışanlarımız evden işlerini yapabilecekleri bir pozisyonda ise ve bunu istiyorlarsa, sonsuza kadar evden çalışabilirler” ifadelerini kullandı. Christie, ofise dönecek olan çalışanları da güvenli ve sıcak bir ortamın beklediğini sözlerine ekledi.

SQUARE (Mobil ödeme)

Twitter CEO'su Jack Dorsey'nin diğer şirketi olan Square de salgın sona erdikten sonra, isteyen çalışanların işlerini evden yürütmelerine izin vermeyi planlıyor.

Mobil ödeme ve finansal hizmetler üzerine hizmet veren Square'in bir sözcüsü konuyla ilgili olarak, “İleride ofisler tamamen yeniden açılsa bile şirketimiz evden çalışma sistemini devam ettirecek. Geçtiğimiz birkaç haftada insanların ofis dışında nasıl etkili olduklarını öğrendik ve öğrenmeye devam ediyoruz” yorumunu yaptı.

SHOPİFY (E-ticaret)

Şirket CEO'su Tobi Lutke, attığı bir tweette çalışma hayatının en başa döndüğünü belirterek, “Ofis merkezliliği bitti. Bugünden itibaren Shopify dijital bir şirkettir” diye yazdı. Lutke, 2021 yılına kadar ofislerinin tamamen kapalı kalacağını söyledi. Daha sonra ise çoğu çalışanın kalıcı olarak evden çalışmaya devam edeceğini belirtti.

Tobi Lutke, “Her zaman dışarıdan çalışan arkadaşlarımız olmuştu. İnterneti, ofise ulaşan bir köprü olarak kullandılar. Şimdi bunun tam tersi olacak. Ofisin geleceği, evlerimizden ulaşabileceğimiz dijital bir rampa görevi görmek” dedi.

PSA GROUP (Otomotiv)

Fransız otomotiv üreticisi, üretim hattının dışındaki personelin bundan sonra evden çalışacağını duyurdu. Şirket, “Çeviklikte yeni dönem” adını verdiği bu çalışma planıyla ilgili olarak, “Corona virüsü salgını sırasındaki olumlu deneyim ve efektiflik, üretim hattı dışındaki personelin evden çalışmasını kalıcı hale getirmeye karar vermemizi sağladı” açıklamasını yaptı.

Şirket, gerektiğinde çalışanların yüz yüze görüşmeler yapmaları için ofisleri de yeniden dizayn edecek. PSA, yaz aylarında uygulamaya geçecek olan yeni planın, çalışanların hayat kalitesini artıracağını dile getirdi. PSA'in altında Peugeot, Citroen, DS, Opel ve Vauxhall markaları faaliyet gösteriyor.

BOX (Bulut teknolojisi)

Box'ın CEO'su Aaron Levie, şirketin 2 bin çalışanının 2020 yılı sonuna kadar istediği yerden çalışmakta özgür olduğunu söyledi. Levie, “Salgın öncesinde çalışanlarımızın yüzde 15'i işlerini evden yürütüyordu. Bu sayı gelecekte artacak. Ancak ofislerin de yaratıcılık ve iletişim üzerindeki etkisini biliyoruz. Bu nedenle melez bir çalışma sistemimiz olacak. Gelecekte haftalık toplantılar tamamen sanal ortamda yapılacak. Çalışanlarımızın evlerinde rahat bir ortam kurmalarına da yardımcı olacağız” diye konuştu.