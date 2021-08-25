Evden tamir için gönderdiği koltukların altından altın çıktı

Samsun'da koltuk döşeme ustası ile elemanı, tamir için getirilen bir koltukta çok sayıda altın buldu. Buldukları altınları sahibine teslim eden usta ve elemanı 'İnsanlık ölmemiş' dedirtti.

Vezirköprü ilçesinde yaşayan Hançer Kayış(43), koltuk takımlarını yeniletmek için evine usta çağırdı. Koltuk döşeme ustası Olcay Şahin ve elemanı Batuhan Şahin koltukları taşımaya başladı. Bu sırada Batuhan Şahin'in taşıdığı tekli koltuktan bir kutu düştü. Kutuyu açan Şahin, içinde 5 gram altınla karşılaştı. Usta ve elemanı altınları sahibine teslim etti. Akabinde dükkana getirilen tekli koltuğun altından 3 adet daha çeyrek altın çıktı. Buldukları çeyrek altınları da sahibine teslim eden Olcay Şahin, herkesin takdirini topladı.

"KOLTUĞU İNDİRİRKEN BİR KUTUNUN DÜŞTÜĞÜNÜ FARK ETMİŞ"

Baba mesleği olarak ,çocukluktan bu yana bu işi yaptığını ifade eden Olcay Şahin, bu olayın ikinci kez başlarına geldiğini söyledi. Şahin, "Hançer kardeşimiz geldi, bize koltuklarını yeniletmek istediğini söyledi. Anlaştık, kumaşını beğendiler. O gün evine almaya gittiğimizde eşi evde yoktu. Kendisi zaten yeni ev almış, bu yüzden koltuklarını yaptırıyordu." dedi.

Sözlerini sürdüren Şahin, "Biz koltukları evinden aşağı indirmeye başladığımızda koltuklarının biri fermuarlıymış. Çocuklardan biri merdivenden koltuğu indirirken bir kutunun düştüğünü fark etmiş. Allah'tan merdivende düşmüş. Dışarıda düşmüş olsaydı, çünkü koltukları koyduğumuz cadde kalabalık bir cadde olduğu için biri gözüne kestirerek alabilirdi." ifadelerini kullandı.

Yeğeni Batuhan Şahin'in altınları bulduktan sonra Hançer Kayış'a götürdüğünü ifade ederek," Onun da bu durumdan haberi yok. Akabinde ben koltuğu dükkanda söktüğümde 3 tane daha altın çıkıyor. Tabii, ben durumu hemen sahibine ilettim. Bize yakışan da budur." diye konuştu.

"BU DUYARLILIĞI HERKESTEN BEKLİYORUM"

Altınları verdiğin için insanlık görevini yaptığını ifade eden Batuhan Şahin, "Müşteriye koltuk almaya gittik. Koltuğu tekrardan kaldırarak arabaya koydum. Geri döndüğümde kutuyu fark ettim. Karton olduğunu fark ettiğimde tekme attım. Bantlıydı. Sonra içini açtım. Altın olduğunu fark ettim. Aldığımız kişiye geri götürdüm. İnsanlık görevimi yaptım. Başkası vermeyebilirdi. Verdiğim için pişman değilim. Unutmuş koymuş olabilir. Herkesin de böyle davranmasını tavsiye ederim" diye konuştu.

"İLAÇ GİBİ GELDİ"

Altınları teslim aldığı için mutluluğunu dile getiren Hançer Kayış, "Yeni ev almıştım, o kadar ihtiyacım vardı ki. İlaç gibi geldi" dedi.

"TEŞEKKÜR EDİYORUM İNSANLIĞINDAN DOLAYI"

Hançer Kayış ise olayı şu sözlerle anlattı:

"Olcay usta ile bir koltuk yenileme işimiz vardı. Bizim eve geldi. Koltukları apar topar aşağı indirdiler. Sonrasında Olcay usta telefon etti. Böyle bir durumlar var diye. 3 tane çeyrek altın çıktı. Kapının önünde diğer arkadaş tekmelediği için ayağına bir ağırlık geliyor. Bakalım dediği zaman 5 gram altın çıkıyor. Eşim altınları oraya koymuş, unutmuş. Ustama teşekkür ediyorum insanlığından dolayı. Vermeyebilirdi, yok diyebilirdi. "

Altınları teslim alan Hançer Kayış, Olcay ve Batuhan Şahin'e teşekkür etti.