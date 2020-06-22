Eve dönmek istemeyen eşini ve kayınpederini gözünü bile kırpmadan öldürdü

Şanlıurfa'nın Siverek'e ilçesine bağlı Börüncek Mahallesi'nde şiddetli geçimsizlik nedeniyle eşi Halim Çakırtaş'ı terk ederek babasının evine gelen Aynur Arslan eşinin av tüfeğiyle ateşi sonucu olay yerinde hayatını kaybetti. Araya giren kayınpederi Hacı Arslan ve akrabaları Fatih Altuntaş'a da ateş eden katil zanlısı olay yerinden kaçarak izini kaybettirdi.

Aynur Arslan 2 ay önce eşi Halim Çakırtaş'ı terk edip, babasının yanına yerleşti. Bugün Hacı Arslan'ın evine giden Çakırtaş, eşini eve geri götürmek istedi. Ancak Aynur Arslan, gitmek istemedi.

2 KİŞİ ÖLDÜ, 1 KİŞİ AĞIR YARALANDI

Yaşanan tartışmanın ardından aracına giden Çakırtaş, av tüfeğini alıp, geri döndü. Aynur Arslan ve babası Hacı Arslan ile akrabaları Fatih Altuntaş'a av tüfeğiyle ateş etti. Çakırtaş olay yerinden kaçarken, ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri, Aynur Arslan'ın öldüğünü belirledi.

YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Hacı Arslan ve Fatih Altıntaş ise ağır yaralı olarak Siverek Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Baba Arslan da doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti. Fatih Altuntaş, tedavi altına alındı. Jandarma ve polis ekipleri, mahalle ile hastane çevresinde güvenlik önlemi alarak, Halim Çakırtaş'ı yakalamak için çalışma başlattı.