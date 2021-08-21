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  3. Everton 2 - 2 Leeds United | 4 gol var kazanan yok

Everton 2 - 2 Leeds United | 4 gol var kazanan yok

İngiltere Premier Ligin 2.haftasında Everton ile Leeds United 2-2 berabere kaldı.

Futbol heyecanı İngiltere Premier Lig'de 2.hafta mücadeleleriyle devam ediyor. Bu kapsamda ligin ilk hafta maçında Manchester United'a 5-1 yenilerek lige kötü bir başlangıç yapan Leeds United, ligin ilk haftasında Southampton'u 3-1 yenerek lige galibiyetle başlayan Everton'u konuk etti.  Elland Road stadyumundaki Türkiye saati ile 17.00'de başlayan mücadele 2-2'lik beraberlikle sonuçlandı.

Ev sahibi Leeds United'ın gollerini 41. dakikada Klich ve 72.dakikada Rapinha attı. Everton'un gollerini ise 30.dakikada penaltıdan Calvert - Lewin ve 50.dakikada Gray kaydetti. Bu sonuçla Everton 4 puana yükseldi, Leeds United ise 1 puana kaldı. 

 

 

Tayfun Altuntaş
Editör
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