Premier Lig'de yeni sezon heyecanı devam ediyor. Futbolun beşiği olarak görülen İngiltere'de 2020-21 sezonunun ikinci hafta maçlarında Everton - West Bromwich karşı karşıya geliyor. Taraftarların ilgi odağında olan maç hakkında detaylı bilgileri haberimizde verdik.

Everton, sezonun ilk maçında zorlu Tottenham deplasmanına çıkmıştı. Karşılaşmayı 1-0 kazanan Everton, ligde 8. sırada bulunuyor. West Bromwich ise sezonun ilk hafta maçında Leicester City'i ağırlamıştı. Bromwich, karşılaşmadan 3-0 mağlup ayrılmıştı. Peki, Everton - West Bromwich maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi? Detaylar haberimizde...

EVERTON - WEST BROMWİCH MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA?

Premier Lig'de sezonun ikinci hafta maçında Everton - West Bromwich karşı karşıya geliyor. Karşılaşma 19 Eylül Cumartesi (bugün) saat 14.30'da başlayacak. Karşılaşma, Goodison Park'ta tecrübeli hakem, Mike Dean'in yönetiminde geçecek.

HANGİ KANALDA?

Everton ve West Bromwich arasında oynanacak zorlu mücadele, 19 Eylül Cumartesi (bugün) saat 14.30'da S Sport kanalından naklen yayınlanacak.