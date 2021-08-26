Evi yanan vatandaşın feryadı " borcum vardı "
Manisa'da çıkan yangında evinin yanmasını izleyen Zekeriya Başlı (36), gözyaşları içinde 'borcum vardı' diyerek ağladı.
Yunusemre ilçesi Yeni Mahallede Saat 20.00 sıralarında 4700 sokak üzerindeki 5 katlı apartmanın son katında yangın meydana geldi . Komşular evden dumanların çıkmasını fark ettikten kısa bir süre sonra itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, merdivenle ulaştığı evin balkon kapısının camlarını kırarak, yangına müdahale etti.
Zekeriya Başlı yangın sırasında dışarıdaydı , komşuların haber vermesiyle hızla evinin önüne geldi. Alevler içindeki evini gören Başlı, bir otomobilin yanına çökerek, "Borcum vardı" diyerek ağlamaya başladı.
Çıkış nedeni henüz belirlenemezken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.