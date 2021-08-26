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  3. Evi yanan vatandaşın feryadı " borcum vardı "

Evi yanan vatandaşın feryadı " borcum vardı "

Manisa'da çıkan yangında evinin yanmasını izleyen Zekeriya Başlı (36), gözyaşları içinde 'borcum vardı' diyerek ağladı.

Evi yanan vatandaşın feryadı " borcum vardı "

Yunusemre ilçesi Yeni Mahallede  Saat 20.00 sıralarında  4700 sokak üzerindeki 5 katlı apartmanın son katında yangın meydana geldi . Komşular evden dumanların çıkmasını fark ettikten kısa bir süre sonra itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, merdivenle ulaştığı evin balkon kapısının camlarını kırarak, yangına müdahale etti.

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Zekeriya Başlı yangın sırasında dışarıdaydı , komşuların haber vermesiyle hızla evinin önüne geldi. Alevler içindeki evini gören Başlı, bir otomobilin yanına çökerek, "Borcum vardı" diyerek ağlamaya başladı.

Çıkış nedeni henüz belirlenemezken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. 

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