Evinde sera kurup uyuşturucu yetiştiren zanlıya gözaltı!
Manisa'da alüminyum folyo ve naylonlarla kaplayarak evinin bir odasını seraya çeviren ve burada skunk kenevir bitkisi yetiştirerek uyuşturucu imal eden bir kişi yakalanarak gözaltına alındı.
Manisa'da Jandarma ekipleri, 26 yaşşındaki Y.G.'nin Zeytinliova Mahallesi'ndeki evde uyuşturucu imal ettiği yönünde bilgi aldı. Ekipler tarafından operasyon düzenlendi.
GÖZALTINA ALINDI
Ekipler, evde, seraya çevrilmiş bir odayla karşılaştı.
Odada bulunan saksı içerisindeki 35 kök skunk bitkisi, 750 gram kubar esrar, 750 gram kenevir tohumu, 13 skunk bitkisi tohumu ile bitkileri yetiştirmede kullanılan ışıklandırma cihazı, ısıtma fanı, zamanlayıcı, termometre, iklimlendirme cihazı ve bitkileri büyütmekte kullanılan kimyasal maddelere el konuldu.
Y.G. gözaltına alındı.
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