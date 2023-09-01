Evinizdeki Bu Canlılardan Kurtulmanın Bu Kadar Basit Olduğunu Biliyor Muydunuz?

Evinizdeki Bu Canlılardan Kurtulmanın Bu Kadar Basit Olduğunu Biliyor Muydunuz? Karıncalar meğer...

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Evinizdeki Bu Canlılardan Kurtulmanın Bu Kadar Basit Olduğunu Biliyor Muydunuz?

Evde zaman zaman farklı tür böcekler görsek bile herkesin ortak şikayeti karınca oluyor. Çünkü karınca her evde görülebilen bir tür böcek çeşididir. Çalışkan olan bu canlıların özellikle tatlı türü yiyeceklerin yere dökülmesi ile birlikte bir anda etrafını sardıklarına çokça şahit oluruz. Hem de bir on tane değil. Yüzlercesi aynı anda ortaya çıkarıverirler. Peki, karıncalardan kurtulmak mümkün mü? İşte sizleri de kurtuluşa götürecek olan o harika basit yöntemler…

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5 Adımda Karıncalara “Elveda” Diyeceksiniz

  • Karıncaların gelebileceği yerlere bol bol kabartma tozu, yosun kumu, elma sirkesi, nane yağı, kahve, tebeşir, karabiber koyun.
  • Evi devamlı temizleyin ve yerlere bir şey dökmemeye özen gösterin.
  • Şekerli yiyecekleri tüketirken ve evde şeker kullanırken bunu bir tepsi, masa veya örtü üzerinde yapın.
  • Yerleri çamaşır suyu ile gön ötesi silin.
  • Evde kedi, köpek besliyorsunuz eğer onların temizliğine de dikkat edin.

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Bunları yaparsanız eğer evinizde bulunan karınca başta olmak üzere sizin henüz bilmediğiniz diğer tüm canlılarda kısa sürede evinizi terk eder.

KAYNAK: Bölge Gündem Haber

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