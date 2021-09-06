Evlat nöbetinde 735. güne giren acılı anne, HDP ve PKK'dan kızını istedi

Hakkari’nin Şemdinli ilçesinden anne Esmer Koç; 8 yıl önce 15 yaşında iken dağa kaçırılan kızı Zübeyde Koç için oturma eylemini sürdürüyor. Koç, evladına bir an önce kavuşmak istediğini ve oturma eyleminin ancak kızına kavuşursa son bulacağını söyledi.

"4 kişi şu an cezaevinde. Onlara da ağır hapis cezası verildi.”

Anne Koç, kızını dağa kaçıranlardan şikayetçi olduğunu belirterek, "4 kişi şu an cezaevinde. Onlara da ağır hapis cezası verildi. Kızıma sesleniyorum, eğer beni duyuyorsa kaçsın, devletimize sığınsın, askerlerimize teslim olsun. Artık dayanamıyorum. 2 yıl geçti buradayım, bin yıl da geçse kızımı almadan buradan gitmeyeceğim. Kızımı istiyorum. HDP bütün çocuklarımızı getirsin" diye fikirlerini dile getirdi.