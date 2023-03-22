Evlatlarına hasret aileler eylemlerine devam etti

Dağa kaçırılan çocukları için HDP Muş İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi yapan ellerinde çocuklarının fotoğrafıyla bekleyişlerine devam ederek, evlatlarına teslim olmaları çağrısında bulundu.

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Evlatlarına hasret aileler eylemlerine devam etti

Muş'ta çocuklarının terör örgütü PKK tarafından kandırılarak dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan aileler evlat nöbetini kararlılıkla sürdürüyor.

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"DAVANIN SONUNA KADAR YOLUMUZDAN AYRILMIYORUZ"

Dağa kaçırılan çocukları için HDP Muş İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi yapan ellerinde çocuklarının fotoğrafıyla bekleyişlerine devam ederek, evlatlarına teslim olmaları çağrısında bulundu. HDP'ye seslenerek "Sizin birleşip birleşmemeniz bizi ilgilendirmiyor" ifadelerini kullanan baba Halit Altun, "8 yıldır çocuğumu götürmüşler. 8 yıldır bu yollardayız. 18 yılda 20 yılda olsa biz bu davamızdan vazgeçmiyoruz. HDP ben sana sesleniyorum. Çocuklarımızı sen götürmüşsün. Çocuklarımızı geri getir. Bizim gelip geçici olacağımızı sanma. Onu kafanızdan silin. Biz ölünceye kadar çocuklarımızın arkasındayız. Biz sizden çocuklarımızı istiyoruz. Sizin birleşip birleşmemeniz bizi ilgilendirmiyor. Bizim sizden tek istediğimiz çocuklarımızı getirin. Çocuklarımız gelmediği sürece bizler hep buralarda olacağız. Davanın sonuna kadar yolumuzdan ayrılmıyoruz. Oğlum Muhsin 8-9 yıldır bu acıyı bizlere çektiriyorsun. Bizler yazık günahız. Annen ölüm döşeğinde olup olmadığını bilmiyorum ama zannedersem biliyorsundur. Gel bana teslim ol, devlet benim. Eğer korkuyorsan gel bana teslim ol senin ne cezan varsa ben çekeceğim. Namusum üzerine yemin ederim cezanı ben çekeceğim. Yeter ki gel teslim ol. Devletin adaletine, güvenine ve şefkatli eline teslim ol. Eğer beni dinlersen eğer ölüyorsan da gel memleketinde öl. Başka memleketlerde ölmeye bizim hakkımız yok. Ölsek dahi kendi topraklarımızda olmamız gerekiyor. Bu davadan vazgeçin, boş bir davadır. Boş bir beyin üzerine devam ediyorsunuz" dedi.

"GEL YAVRUM DÖN"

Anne Ayten Koçhan, tek bir evlat dağda kalana kadar eylemlerine devam edeceklerini söyleyerek, "Ben Ersin'in annesiyim, 7 yıldır biz evlat hasreti ile yaşıyoruz. Oğlum gel geri dön, bak bizler buradayız. Sen teslim olsan da ben buraya geleceğim olmasan da ben buraya geleceğim. Gel yavrum dön. Yolunuz yol değildir. Onlar sizin beyninizi yıkıyorlar. Gelin devletimize teslim olun. HDP'nin PKK'nın tuzaklarına gelmeyin. Yılanın başı HDP'dir. Niye onların çocukları dağın başında değil, bizim çocuklarımızın dağın başında. Tek bir evlat dağın başında kalana kadar ben eylemime devam edeceğim. Sen teslim olsan da olmasan da ben gelip eylemime devam edeceğim. Bizler bir şeyin peşinde değiliz. Bizler evlatlarımızın ciğerimizin peşindeyiz. Bizler evlatlarımızı HDP'den ve PKK'dan istiyoruz. Gelin teslim olun yavrum" dedi.

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