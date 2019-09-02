Evlenmeden Olmaz filminin konusu nedir? Oyuncuları kimdir? Nerede çekildi?

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EVLENMEDEN OLMAZ FİLMİNİN KONUSU

Zeynep ile Yavuz, ilişkileri daha ciddi bir noktaya taşınırken yollarını ayırmak zorunda kalırlar. Zira Zeynep evlenmeyi isterken Yavuz’un evlilik korkusu daha baskın çıkmıştır. Ancak ilişkileri sona erse de birbirlerini unutamazlar. Zeynep bir gün işi nedeniyle arkadaşlarıyla birlikte Evlenmeden Olmaz adında bir çöpçatanlık bürosuna gider ve Adnan isimli bir çöpçatanla tanışır. Adnan, Zeynep’e eski sevgilisini unutturacak birini bulur ancak yeni sevgili her birinin başına beklenmedik işler açacaktır.

EVLENMEDEN OLMAZ FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Filmin bir bölümü Bahçeşehir’de bir restoranda çekildi. Genel olarak filmin çekimleri İstanbul’da gerçekleşti.

EVLENMEDEN OLMAZ FİLMİ OYUNCULARI

Cansel Elçin

Özge Özberk

Serkan Kuru

Gözde Okur

Serhat Yiğit

Seda Demir

Suzan Aksoy