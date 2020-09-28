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Evlenmek istediği 16 yaşındaki kızın annesini öldürdü

Uşak'ta, 16 yaşındaki Afganistan uyruklu kızla evlenmek isteyen 23 yaşındaki Muhammet Fahim Kaderi, kız çocuğunun annesini öldürdüğü için tutuklandı.

Evlenmek istediği 16 yaşındaki kızın annesini öldürdü

Uşak'ta, evlenmek istediği kızın annesini öldüren genç, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

25 Eylül'de meydana gelen olayda, yabancı uyruklu Muhammet Fahim Kaderi (23), kendisi gibi yabancı uyruklu olan ve evlenmek istediği Z.K.'nin (16) evine gitti. Evde henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı Kaderi ve Z.K.'nin annesi Mahsume Kanbere (38) arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma yerini kavgaya bıraktı. Kaderi yanında getirdiği bıçakla Kanbere'yi karnından bıçaklayarak kaçtı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekipleri Kanbere'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipleri, katil zanlısı Kaderi'yi arama çalışması başlattı. Yapılan titiz çalışmalar sonucunda Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri sokak sokak güvenlik kameralarını izleyerek, kaçak Kaderi'yi Kemalöz Mahallesi'nde saklandığı bir evde kıskıvrak yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Kaderi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Evlenmek istediği 16 yaşındaki kızın annesini öldürdüEvlenmek istediği 16 yaşındaki kızın annesini öldürdü

Berna Akkaya
Editör


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