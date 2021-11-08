Evli kadına taciz mesajı atan kişi hayatının şokunu yaşadı! Kadının akrabaları ve vatandaşlar meydan dayağı attı
İstanbul Sultangazi'de Yağmur A. isimli evli kadını mesaj atarak taciz eden H.Ç. isimli kişi, kadının akrabaları ve vatandaşlar tarafından darp edildi. Şüphelinin burnu kırılırken Yağmur A. ve eşi polise giderek şikayetçi oldu.
Edinilen bilgilere olay Sultangazi'de geçtiğimiz günlerde saat 17.00 sıralarında meydana geldi. Evli olan Yağmur A.'ya mesaj atan H.Ç. bu durumla baş edemeyince kocasına olayı anlattı. Daha sonra Yağmur A. buluşma bahanesiyle H.Ç.'yi bir kafeye çağırdı.
YAKINLARI VE VATANDAŞLAR DARP ETTİ
Buluşma saatinde Yağmur A.'nın yakınları müşteri kılığında adamı izlerken kafeden çıkan H.Ç.'yi yakalayan Yağmur A.'nın yakınları şüpheliyi darp ettiler. Şahsın tacizci olduğunu öğrenen yoldan geçen vatandaşlar da kaçmaya çalışan şahsı yakalayıp darp ettiler. Vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
BURNU KIRILDI
Burnunun kırıldığı öğrenilin H.Ç. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
'BEN SENİN EŞİNDEN DAHA YAKIŞIKLIYIM' DEMİŞ
Yaşadığı olayı anlatan Yağmur A., H.Ç.'nin kendisine Instagram üzerinden mesaj attığını, kendisinin de "Ben benim sen kimsin" diye yazdığını ifade ederek olayı şu cümlelerle anlattı:
" Sonra bana 'Ben senin eşinden daha yakışıklıyım' gibi iğrenç kelimeler yazdı. Ben de eşime haber verdim. 'Numaranı ver oradan konuşalım' dedim sonra buluşmak istedi. Önce Bahçelievler'e davet ettim ve geleceğini tahmin etmiyordum sonrada burada bir yakınımıza gelmiştik ve buraya davet ettim sonra oturduk ve bana çok çirkin şekilde davrandı. Yakınlarım dayanamadı ve neden böyle yapıyorsun diye konuşmak isterken o kendini yerlere attı ve beni dövüyorlar diye bağırmaya başladı. Sonra görenler ne oluyor diye sorup ben olayı anlatınca şahsı linç ettiler"
POLİSE GİDİP ŞİKAYETÇİ OLDULAR
Öte yandan olay sonra karakola giden Yağmur A. ve eşi, tacizci olduğu öne sürülen H.Ç'den şikayetçi oldu. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.