Evli olduğu kadını boğarak öldüren zanlıya ağırlaştırılmış müebbet

5 Eylül 2020'de müezzinlik yapan Zülküf Güneş ile vaiz olan eşi arasında yaşanan tartışmanın büyümesiyle Zülküf Güneş, Özlem Güneş'e saldırdı. Kendisi de yaralanan Zülküf Güneş polisi arayarak durumu bildirdi.

Zülküf Güneş hastanede tedavi olduktan sonra tutuklandı. Eşinin kendisine saldırıda bulunduğunu söyleyen Zülküf Güneş'in vücudundaki yaraları inceleyen Adli Tıp Kurumu doktorları, şüphelinin cezadan kurtulmak için kendini yaraladığını tespit etti.

Kocaeli 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen duruşmada Zülküfü Güneş'in yargı süreci devam ediyor. Zülküf Güneş bir önceki duruşmada "2019 yılında hac dönüşünde aramızda soğukluk oluştu. Kavga çıkarmak için var gücüyle çalışıyordu. Eşim ilçe vaiziydi. Aynı kurumdan birisiyle mesajlaştığını gördüm. Oğlum da bir erkekle saçı açık şekilde, görüntülü konuştuğunu gördüğünü söyledi. Son bir yıl aramız pek iyi değildi. Eşimin psikolojik sorunları vardı ve ilaçlar içiyordu" diye konuştu.

TANIK İDDİALARI REDDETTİ

Son sözü sorulan Zülküf Güneş "Eşim, Türkiye'ye döndükten sonra tanık B.G. ile selfie pozlarını gördüm. Üzerine gidip sorunca da 'Ben senden ayrılacağım ve B. ile devam edeceğiz' demişti" diye konuştu. Bugün duruşmaya tanık olarak katılan B.G., Zülküf Güneş'in iddialarını reddederek Özlem Güneş ile birlikte görevli olarak hacca gittiklerini, ailece görüştüklerini de belirterek "Özlem Hanım'la herhangi bir evlilik planı yapmadım. Sanığın bu yöndeki savunmaları doğru değildir" dedi.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET KARARI VERİLDİ

Duruşmada tarafların dinlenmesi ve savunmaların alınmasının ardından Zülküf Güneş'e kasten insan öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.