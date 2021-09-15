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Evli olduğu kişi, boşanmak isteyen kadını boğarak öldürdü!

Tokat'ta, kayıp ihbarında bulunduğu eşi Kadriye Alper'i (32) boğarak öldürüp, gömen Murat Alper'in (37), ifadesinde, cinayeti boşanma meselesi nedeniyle işlediğini söylediği öğrenildi. Kadriye Alper'in dayısının oğlu Alper Altun da "Murat Alper, gizli bir psikopattı. Kadriye, evliliği baştan beri istemiyordu" dedi.

Evli olduğu kişi, boşanmak isteyen kadını boğarak öldürdü!

Zile ilçesinde, 10 Eylül'de, polise başvuran Murat Alper, boşanma aşamasında olduğu Kadriye Alper'e ulaşamadığını için kayıp ihbarında bulundu. Zile Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kadriye Alper'in bulmak için arama çalışmaları başlattı.  Kadriye Alper'in telefonundan yakınlarına 'İyiyim' mesaj gönderdiği tespit edilen Murat Alper'i polis ekipleri gözaltına aldı. Sorgu sırasında eşini boğduğunu itiraf eden Alper, cesedini de ilçe çöplüğü yakınındaki hafriyat alanına gömdüğünü söyledi. Gelen itirafı üzerine yapılan aramada, 2 çocuk annesi Kadriye Alper'in cesedine bulundu. İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Murat Alper, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edilen Kadriye Alper'in cenazesi ise ilçeye bağlı Boldacı köyünde toprağa verildi. 

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Murat Alper verdiği ifadede,  eşinin boşanmak istediğini söylemesiyle aralarında tartışma yaşandı ve sinirlenip, boğazını sıkarak öldürdüğünü anlattığı öğrenildi.

Kadriye Alper'in köydeki mezarını ziyaret eden dayısının oğlu Alper Altun üzgünlüğünü belirterek, "Biz ağabey- kardeş gibi büyüdük. Kadriye bu evliliği baştan beri istemiyordu zaten. Olaylar buraya kadar geldi. Kocasının gizli bir psikopat olduğunu kendisine de söylemiştim. Bu adamın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını almasını istiyoruz. Planlayarak, tasarlayarak işlenmiş bir cinayet var. Hakimlerimizden beklentimiz bu yönde. Kadriye'yi kurtaramadık" dedi.

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