Evli şirket müdüründen skandal olay! 23 yaşındaki kızın ellerini kelepçeleyerek defalarca tecavüz etti

Rusya'da ülke gündemini sarsan bir olay yaşandı. 23 yaşındaki bir kadın, 39 yaşındaki bir adam tarafından kaçırılıp bir garajda elleri kelepçeli bir şekilde defalarca tecavüze uğradı. Polis ekiplerinin arama çalışmaları sonucu kadın kurtarılırken evli şirket müdürü ise ilerleyen günlerde mahkemeye çıkartılacak.

Genç kadın Elizaveta Babikova'nın da olayla ilgili ifadeleri ortaya çıktı. Sveshnikov ile ilk kez buluştuğunu ve adamın kendisini siyah bir cip ile aldığını anlatan genç kadın, bir süre ilerledikten sonra durakta durduklarını ve adamın kendisine iç çamaşırını soyması yönünde istekte bulunduğunu söyledi. Evli şirket müdürü, garajda hapsettiği genç kızın ellerini kelepçeleyerek defalarca tecavüz etti.

BIÇAKLA KENDİSİNİ SAVUNDU

Babikova, cinsel ilişkiye girmek istemediğini ve bu durumu da ona söylediğini ifade etti. Genç kadın, adamın diretmesinin ardından bir bıçak çıkardığını ve kendisini savunduğunu belirtti.

KELEPÇELEYEREK DEFALARCA TECAVÜZ ETTİ

Babikova, Sveshnikov'un bir anda cebinden kelepçe çıkardığını ve ellerini kelepçelediğini söyledi. Daha sonra genç kadını garaja götüren adam, burada günlerce tecavüzde bulundu. Genç kadın, polis ekiplerinin takibi ve çalışması sonucu kurtarıldı. Evli müdür, ilerleyen günlerde mahkemeye çıkacak.