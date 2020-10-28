Müslüman ülkelerin liderlerine İslamofobi’ye karşı "ortaklaşa strateji" çağrısı!Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları 28 Ekim 2020 | Milli Piyango İdaresiŞans Topu çekiliş sonuçları 28 Ekim 2020 | Milli Piyango İdaresiErmeni asıllı protestocular Türklere saldırdı: 4 yaralıÜniversitelerde açık ve uzaktan eğitimin yapılandırılması raporu Cumhurbaşkanı'na sunulduYolcu uçağında ‘maske’ kavgasıBeyrut’ta Türk bayrağı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafları yakılmasına tepkiler yağıyorİnternet üzerinden satışa sunulan Kilise'nin sahibi konuştuŞüpheli araçta 76 kilo esrar maddesi bulunduDüğünde ateş açan şahıs 2 can almıştı: 41 yıl hapis cezası
İstanbul20 °C
  1. HABERLER
  2. İÇ HABERLER
  3. Evlilik vaadiyle 79 yaşındaki adamı dolandırdı

Evlilik vaadiyle 79 yaşındaki adamı dolandırdı

Kütahya'da, evlilik vaadiyle kandırılan 79 yaşındaki H.A.' 17 bin lira değerinde altının yanı sıra 200 euro ve bin 600 lirasını dolandırıcılara çaldırmıştı. 4 şüpheli şahıs, Denizli'nin Çivril ilçesinde yakalanarak tutuklandı.

Evlilik vaadiyle 79 yaşındaki adamı dolandırdı

Kütahya'da, evlilik vaadiyle 79 yaşındaki H.A.'yı 17 bin lira değerinde altının yanı sıra 200 euro ve bin 600 lirasını alarak dolandıran 4 şüpheli, Denizli'nin Çivril ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı. Kütahya'ya getirilerek adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden 3'ü, "nitelikli dolandırıcılık" suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu.

Kütahya'nın Simav ilçesinde oturan H.A.'yı, kendisini "Ali Osman" diyerek tanıtarak arayan A.B.(45), bir kadınla tanıştırıp, evlendireceğini söyledi. Bir süre sonra aracı A.B. yanına dini nikahlı eşi Ü.K.(43), şüpheliler S.A. (49) ve R.A.'yı alıp H.A. ile buluştu. Birlikte çıkılan alışverişte H.A., evleneceğini zannettiği S.A.'ya 17 bin lira değerinde altın bilezik, yaklaşık bin liralık giyim eşyası aldı. Aracı olan A.B.'ye ise 200 euro ile bin 600 lira para verdi. Evlendirme vaadinde bulunan A.B., H.A.'ya bir altın bilezik bırakıp, yeniden buluşmak üzere otomobille şehirden ayrıldı. Kısa bir süre sonra bileziğin sahte olduğunu anlayan H.A. dolandırıldığını söyleyerek polise başvurdu. Alışveriş yapılan yerlerde güvenlik kamerası incelemesi ve şehirden ayrıldıkları otomobille ilgili inceleme yapan polis ekipleri, dolandırıcılık şüphelilerinin kendisini Ali Osman olarak tanıtan aracı A.B., dini nikahlı eşi Ü.K., S.A. ve R.A. olduğunu tespit etti.

Evlilik vaadiyle 79 yaşındaki adamı dolandırdı

TUTUKLANDILAR

Yapılan incelemelerin ardından şüphelilerin Denizli'nin Çivril ilçesinde olduğunu tespit edildi. Düzenlenen operasyonla yakalanan 4 şüpheli, Kütahya'da getirilerek sağlık kontrolünden geçirildi. Kütahya Emniyet Müdürlüğü'nde ifadeleri alınan şüpheliler A.B. , Ü.K., ve S.A. çıkarıldığı mahkemece "nitelikli dolandırıcılık" suçundan tutuklanarak Uşak Kapalı Cezaevine konuldu. Diğer şüpheli R.A. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.



GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT