Evlilikleri aldatmayla bitmişti! Demet Şener'den yıllar sonra çok konuşulacak İbrahim Kutluay itirafı geldi!

Eski manken Demet Şener ile eski milli basketbolculardan İbrahim Kutluay'ın evlilikleri aldatılma olayı sebebiyle noktalanmış ve boşanma süreçlerinde de sıklıkla gündem olmuşlardı. Yaşanan olaydan yıllar geçmesinin ardından Şener cephesinden Kutluay hakkında çok konuşulacak bir itiraf geldi.

"ÇOK UĞRAŞTIM"

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Demet Şener, İbrahim Kutluay'a kin mi besliyorsunuz?' sorusuna, "İnanın bu duygudan kurtulmak için çok uğraştım. Kin değil fakat kızgınlık vardı. Ona karşı kızgınlığımı da yendim" yanıtını verdi.

"ÜÇ GÜN KUSTUM"

Öte yandan Demet Şener, aldatıldığını öğrendikten sonra verdiği bir röportajda "Gördüklerimden sonra üç gün tuvalette kustum, ruhum almadı. İkisi sayesinde bir insana yaşatılmayacak şeyler yaşadım." açıklamasıyla dikkat çekmişti.