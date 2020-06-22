Exatlon Challenge yarışmacısı Buse Plan kimdir? Buse Plan ne iş yapıyor?

Acun Ilıcalı'nın yeni yarışma programı Exatlon Challenge'ın yarışmacıları arasında yer alan Buse Plan kimdir? Sosyal medya fenomeni Buse Plan hakkında bilmeniz gereken her şey haberimizde...

BUSE PLAN KİMDİR? KAÇ YAŞINDA?

1995 doğumlu olan Buse Plan 24 yaşındadır. Kadir Has Üniversitesi Yeni Medya bölümü mezunu olan Buse Plan, kendini şu sözlerle tanımlamıştı:

"Merhaba arkadaşlar ben Buse Plan. Manyak, deli dolu bir insanım işte. Geziyorum, eğleniyorum bolca da paylaşıyorum. Kaykay, snowboard, wakeboard, surf yapıyorum; atlarım zıplarım ve boydan belli etmesem de iyi de basket oynarım :)"

Buse Plan, gezi ve vlog içerikleri üretiyor. Abone sayısı 39K. Görüntülenme sayısı ise 2.939.196. Instagram’da ise Buse’nin 150K takipçisi bulunuyor ve gönderileri ortalama 5K like alıyor.

Sosyal medya hesaplarında özel hayatıyla ilgili birçok ayrıntıyı da paylaşmaktan çekinmeyen Buse Plan, yarışmanın ilgi çekici yarışmacılarından biri olacak gibi gözüküyor.

Exatlon Challenge Türkiye yarışması için Dominik’e gitmeden önce açıklama yapan Buse Plan, "Dominik'e gidiyoruz ve gerçekten çok çok eğleneceğimiz içerikler sizi bekliyor olacak. Ben de çok heyecanlıyım, içim içime sığmıyor. Zaten bir sürü şapşallıklar, sakarlıklar yapıyoruz. Görüşürüz, daha çok şey gelecek, şimdilik hoşça kalın’’ dedi.