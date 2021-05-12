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Exxen bayramda ücretsiz nasıl izlenir 2021? Exxen ücretsiz üyelik nasıl alınır?

Acun Ilıcalı'nın kurduğu içeriğinde dizi, film ve programlar barındıran Exxen uygulaması bayramda ücretsiz olacak. Bu kapsamda vatandaşlar internet arama motorlarında Exxen bayramda ücretsiz nasıl izlenir 2021? sorusuna yanıt arıyor.

Exxen bayramda ücretsiz nasıl izlenir 2021? Exxen ücretsiz üyelik nasıl alınır?

Exxen platformunun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada,"Exxen’den herkese harika bir Bayram Sürprizi. İster Türkiye’de ister yurt dışında olsun isteyen herkes, Exxen’i 12, 13, 14, 15 Mayıs günleri yani Bayram Haftası süresince ücretsiz izleyebilecek. Siz de hemen http://exxen.com’a girin, ‘Bayram Sürprizi’nden yararlanın, benzersiz Exxen Dünyasının keyfini doyasıya yaşayın. İyi Bayramlar." denildi. Bu açıklama üzerine vatandaşlar  Exxen bayramda ücretsiz nasıl izlenir 2021?  sorusuna yanıt arıyor. Detaylar haberimizde... 

 EXXEN BAYRAMDA ÜCRETSİZ NASIL İZLENİR 2021?  EXXEN ÜCRETSİZ ÜYELİK NASIL ALINIR?

Exxen'i Ramazan Bayramı süresince ücretsiz izlemek için https://www.exxen.com/tr adresine girin. Daha sonra belirtilen alanlara adınızı, soyadınız ve E - posta adresini giriniz. Daha sonra uygulamayı ücretsiz olarak kullanabilirsiniz. 

Exxen'den yapılan açıklamada,"Exxen’den herkese harika bir Bayram sürprizi. İster Türkiye’de ister yurt dışında olsun isteyen herkes, Exxen’i 12, 13, 14, 15 Mayıs günleri yani Bayram Haftası süresince ücretsiz izleyebilecek. Hemen alttaki butonu tıklayın ‘BAYRAMDAEXXEN’ promosyon koduyla ‘Bayram Sürprizi’nden yararlanın, benzersiz Exxen Dünyasının keyfini doyasıya yaşayın. İyi Bayramlar." ifadelerine yer verildi.

Exxen bayramda ücretsiz nasıl izlenir 2021? Exxen ücretsiz üyelik nasıl alınır?

Tayfun Altuntaş
Editör
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