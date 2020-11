Exxen nedir, ne zaman açılacak? Exxen platformu nedir? Acun'un Exxen açıklaması başlıkları internette çokça bakılanlar arasında yerini aldı. Biz de bu konuyla ilgili önemli detayları haberimizde derledik.

EXXEN NEDİR, NE ANLAM GELİYOR?

TV8'in sahibi ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, Exxen adıyla duyurduğu platformun adını Ali Taran'ın önerdiğini belirtmişti. Exxen anlamı da araştırılırken, henüz konu hakkında detaylar paylaşılmadı.

ACUN ILICALI'DAN EXXEN AÇIKLAMASI

Acun Ilıcalı, Exxen adlı platformunun duyurusunu bugün sosyal medya platformları üzerinden gerçekleştirdi. Tıpkı diğer platformlarda olduğu gibi Exxen'de de orijinal yapım dizi ve filmler ile farklı yarışma programları da izleyicilerle buluşacak. Acun Ilıcalı, yeni platformla ilgili olarak "Çok iddialı bir platformla geliyoruz. Televizyonculukta hayallerimizi gerçekleştirecek noktada değiliz." ifadesini kullandı.

"İSMİNİ ALİ TARAN BULDU"

Dijital dediğin zaman bambaşka bir dünya. İsmi belli. Ali Taran buldu. Bayıldım. Güzel bir platform olacak. İçerik olarak da ciddi zengin olacağını düşünüyorum. Benim hayalini kurduğum bir projem var bir sürpriz programı. Onu yapacağım. Kendime bir ekip kuruyorum bu program için. Çok iddialı bir model programı yapacağız. Türkiye'nin en iyi modellerini seçeceğiz. Onun dışında belgesellerimiz var. Çok önemli birimlerden çok önemli destek alacağımızı düşünüyorum.

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

YouTube kanalı üzerinden yayınlanan programında ünlü isimleri konuk alan Hasan Can Kaya'nın programı bundan sonra Acun Ilıcalı'nın yeni platformu Exxen'de yayınlanacak.

TV8'in yanı sıra Exxen adını verdiği yeni bir platform kuran Acun Ilıcalı, yeni projelerini yavaş yavaş duyurmaya başladı. Yarışma ve dizilerin yer alacağı platformda Hasan Can Kaya'da Konuşanlar isimli programını sunacak.

Kaya ile çektirdiği fotoğrafı Instagram hesabından paylaşıp müjdeli haberi veren Ilıcalı "Hasan Can Kaya ile Konuşanlar Exxen'de, hepimize hayırlı olsun" dedi.

HASAN CAN KAYA KİMDİR?

Hasan Can Kaya 16 Aralık 1989 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Lise yıllarında espri yeteneğini fark ederek tiyatroya yöneldi. Kendi yazdığı hikayeleri ve senaryoları film yapmak isteyen Hasan Can Kaya bir süre senaristlik yaptı. Hasan Can Kaya "1 Erkek 1 Kadın" dizisinde senaristlik yaparken dizi ekibinin de desteği ile Leman Kültür Beşiktaş'ta stand up gösterileri yapmaya başladı. Kısa bir sürede izleyici sayısını artıran ve gelen izleyicileri kahkaha krizine sokan Hasan Can Kaya'nın ünü kulaktan kulağa yayılmaya başladı. Haftada 4 gün stand up gösterisi yapmaya başladı. Şimdilerde geniş bir hayran kitlesine ulaşan Kaya'nın 1,5 milyondan fazla takipçisi bulunuyor.