Son zamanlarda televizyon kanallarını aksine internet içerikli platformlar ön plana çıkmaya başladı. Bu kapsamda Exxen de kullanıcılarına sunduğu birçok içerikle birlikte dikkat çekiyor. Dizi ve filmlerin yanında TV programları ve maç yayınları ile de hizmet veren Exxen hakkında internette Exxen ücretsiz üye olma, ücretsiz üyelik nasıl yapılır 2021? soruları araştırılıyor. İşte cevaplar...

EXXEN ÜCRETSİZ ÜYE OLMA, ÜCRETSİZ ÜYELİK NASIL YAPILIR 2021?

Exxen platformu, aylık olarak kullanıcılarından ücret çekerek yayın hayatına devam ediyor. İsteyen kullanıcılar ise yıllık ödeme yapıp indirimli olarak Exxen'i izleyebiliyor. Ancak kimi kullanıcılar ise platforma ücretsiz bir şekilde üye olmanın yollarını arıyor.

Exxen platformu kimi zaman yaptığı kampanyalar ile yayınlarını herkes için erişilebilir hale getirerek ücretsiz üyelik sistemine geçiyor. Bu kampanyaları önceden duyuran Exxen, son olarak Kurban Bayramı boyunca ücretsiz olmuştu. Ancak şu anda platform açısından duyurulan herhangi bir indirim ya da kampanya bilgisi bulunmuyor.