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Exxen'de yayınlanacaktı! Yayına başlamadan tepkiler çığ gibi büyüdü

Acun Ilıcalı'nın 1 Ocak 2021 itibariyle yayın hayatına başlattığı Exxen platformunda yayınlanacak Veteriner Hekim Tugay İnanoğlu ve Dostları programına şimdiden sosyal medyada tepkileri odağı haline geldi.

Exxen'de yayınlanacaktı! Yayına başlamadan tepkiler çığ gibi büyüdü

Exxen platformunda hayata geçecek Veteriner Hekim Tugay İnanoğlu ve Dostları programına vatandaşlar tarafından sosyal medya kanallarından tepki yağdı. 

Youtube'da yaptığı paylaşımlar ile büyük hayran kitlesine sahip olan Veteriner Tugay İnanoğlu'nun sevimli dostlarıyla yaşadığı yeni maceralar hayvanseverler tarafından ilgiyle izlenmesi beklenen Veteriner Hekim Tugay İnanoğlu ve Dostları programı şimdiden tartışmaların odak noktası oldu.

Exxen'de yayınlanacaktı! Yayına başlamadan tepkiler çığ gibi büyüdü

Program Exxen'deki yayın hayatına başlamadan vatandaşlar tarafından #veterinerhekimexxenegelmesin etiketiyle sosyal medyada kötü yorumlara maruz kaldı. 

İşte o yorumlardan bazıları;

Exxen'de yayınlanacaktı! Yayına başlamadan tepkiler çığ gibi büyüdü

Exxen'de yayınlanacaktı! Yayına başlamadan tepkiler çığ gibi büyüdü

Exxen'de yayınlanacaktı! Yayına başlamadan tepkiler çığ gibi büyüdü

 

 

 

 

 

 

 

Okan Gül
Video ve Yerel Haberler Editörü


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