Exxen'de yayınlanacaktı! Yayına başlamadan tepkiler çığ gibi büyüdü

Exxen platformunda hayata geçecek Veteriner Hekim Tugay İnanoğlu ve Dostları programına vatandaşlar tarafından sosyal medya kanallarından tepki yağdı.

Youtube'da yaptığı paylaşımlar ile büyük hayran kitlesine sahip olan Veteriner Tugay İnanoğlu'nun sevimli dostlarıyla yaşadığı yeni maceralar hayvanseverler tarafından ilgiyle izlenmesi beklenen Veteriner Hekim Tugay İnanoğlu ve Dostları programı şimdiden tartışmaların odak noktası oldu.

Program Exxen'deki yayın hayatına başlamadan vatandaşlar tarafından #veterinerhekimexxenegelmesin etiketiyle sosyal medyada kötü yorumlara maruz kaldı.

İşte o yorumlardan bazıları;

Yaşasın evcil hayvanların eğitimi ve bakımı ile ilgili harika bir program gelmiş? Ruhsatsız çiftliğinde onlarca köpeği ihmali sayesinde ölüme terk ettikten sonra üstüste yığıp toplu mezara gömüp ailelerine 2gün sonra haber veren sunucumuzun sunacağı programı sakın kaçırmayın ? pic.twitter.com/7p4udIB3pR — Ozan Göksu (@gri_bey) December 31, 2020