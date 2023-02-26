Eylon Almog kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Eylon Almog Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Eylon Almog adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Eylon Almog Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Eylon Almog 8 Ocak 1999 tarihinde Ness Ziona şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. İsrail,Portekiz uyrukludur.Gerçek adı da אילון אלמוג şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Eylon Almog Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Eylon Almog, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Maccabi Tel Aviv futbol takımında oynamaktadır. Maccabi Tel Aviv takımına 1 Temmuz 2018 tarihinde katılmıştır. Eylon Almog'nin Maccabi Tel Aviv ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Eylon Almog Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Eylon Almog isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.20 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Eylon Almog Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Eylon Almog futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında M. Tel Aviv

1 Ağustos 2018 yılında Beitar TA Ramla

28 Ocak 2019 yılında M. Tel Aviv

29 Ocak 2019 yılında Hapoel Hadera

30 Haziran 2019 yılında M. Tel Aviv

18 Ağustos 2022 yılında TSV Hartberg

1 Şubat 2023 yılında M. Tel Aviv

Eylon Almog Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Eylon Almog şuan Maccabi Tel Aviv takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Eylon Almog Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Maccabi Tel Aviv

İsrail U21 takımında 10 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 13 maçta 3 gol atmıştır.

İsrail U17 takımında 10 numaralı formasıyla 10 Eylül 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 17 maçta 8 gol atmıştır.

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