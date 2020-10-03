Eyülsultan'da korkunç kaza! Hafriyat kamyonu dehşet saçtı

Eyüpsultan'da Emniyettepe Mahallesi'nde gerçekleşen kazada henüz bilinmeyen bir nedenden ötürü sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği bir hafriyat kamyonu, yol kenarındaki iki araca be bir binada çarparak zor durabildi. Kazada kimsenin burnu bile kanamazken polis ise olayla iligili inceleme başlattı.

Emniyettepe Mahallesi Topçular Caddesi'nde akşam saatlerinde meydana gelen olayda görgü tanıklarının ifadesine göre, rampa aşağı inerken virajı almaya çalışan hafriyat kamyonu henüz bilinmeyen bir sebepten sürücüsünün kontrolünden çıktı. Rampa aşağı kayan hafriyat kamyonu önce park halinde duran iki otomobile ardından da inşaat halindeki binanın istinat duvarına çarptı. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

DÖNÜŞÜ ALAMAMIŞ

Hafriyat kamyonunun çarptığı otomobilin sahibi Didem Naifoğlu, "Ben evdeydim, beni ev sahibim aradı. Bir ses duydum ama anlamadım. Hafriyat almışlar kamyon dönmeye çalışırken dönüşü alamamış. Benim otomobil park halinde duruyordu. Benim otomobile çarpmış ben de bu kadar biliyorum." diye konuştu.