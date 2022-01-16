İstanbul Taksiciler Esnaf Odası yeni başkanının belirlenmesi için oylar kullanıldı. Eyüp Aksu, Yahya Uğur, Zeynep Kılıç, İrfan Öztürk ve Yaşar Arabul'un aralarında bulunduğu 5 adayın yarıştığı seçimde başkan belli oldu. Basında yer alan haberlerin ardından Eyüp Aksu kimdir? | İstanbul Taksiciler Esnaf Odası başkanı Eyüp Aksu nereli ve kaç yaşında? sorularının yanıtı merak konusu oldu. İşte ayrıntılar...

EYÜP AKSU KİMDİR?

Eyüp Aksu, İstanbul Taksiciler Esnaf Odası başkanıdır. 16 Ocak Pazar günü İstanbul Taksiciler Esnaf Odası'nın yeni başkanının belirlenmesi için oylar kullanıldı ve mevcut başkan Eyüp Aksu yeniden başkan oldu.

Eyüp Aksu, Yahya Uğur, Zeynep Kılıç, İrfan Öztürk ve Yaşar Arabul'un aralarında bulunduğu 5 adayın yarıştığı seçimde 3 bin 345 kişinin geçerli oy kullandı.

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası'nın başkanlık seçiminde Yahya Uğur 787, Yaşar Arabul 547, İrfan Öztürk 119 ve Zeynep Kılıç 46 oy aldı. Eyüp Aksu, bin 846 oyla yeniden başkan seçildi.

Eyüp Aksu, yeniden başkan seçilmesinin ardından teşekkür konuşması yaptı.

İSTANBUL TAKSİCİLER ESNAF ODASI BAŞKANI EYÜP AKSU NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

15 Kasım 1976 tarihinde Erzincan'ın Refahiye ilçesine bağlı Tekkecik Köyü'nde doğdu.

İlkokul, ortaokul ve lise öğrenimini burada bitiren Aksu, 1993'ta İstanbul'a taşındı.

İstanbul'da ailesinin taşınmaz mallarını satıp taksi plakası alan Eyüp Aksu, bu taksi plakası ile Atatürk Havalimanı Taksiciler Kooperatifinde çalışmıştır. Aksu, takvimler 2010'u gösterdiğinde İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Yönetimine girerek yöneticilik yapmıştır.

Eyüp Aksu, ilk kez 07 Ocak 2018 tarihinde yapılan İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanlık seçiminde oda başkanlığına seçilmiştir. Aksu aynı zamanda TŞOF İstanbul UKOME Temsilcisi’dir.