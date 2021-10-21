Her geçen hafta heyecan dozunun giderek arttığı TFF 1. Lig'de futbol şöleni 10. hafta müsabakaları ile devam edecek. Bu kapsamda haftanın açılış maçında galibiyeti hedefleyen iki takım Eyüpspor ve Adanaspor kozlarını paylaşacak. Bu maçı takip etmek isteyen taraftarlar ise internet arama motorlarında Eyüpspor - Adanaspor maçı canlı izle | TRT Avaz canlı yayın izle linki arıyor. İşte maçın canlı yayın linki...

EYÜPSPOR - ADANASPOR MAÇI CANLI İZLE

Eyüpspor - Adanaspor maçı 22 Ekim 2021 Cuma günü oynanacak. Karşılaşma saat 20.00'da başlayacak. İstanbul'da, Eyüp Stadyumu'nda oynanacak bu zorlu karşılaşmayı canlı olarak izlemek için Eyüpspor - Adanaspor maçı canlı izle bağlantısına tıklayabilirsiniz.

EYÜPSPOR - ADANASPOR MAÇI CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

Eyüpspor - Adanaspor maçı TRT Avaz ve Bein Sports Max 2 kanalından naklen yayınlanacak. Sporseverler bu karşılaşmayı TRT Avaz'dan şifresiz olarak izleyebilecek. TRT Avaz'ı izlemek için Eyüpspor - Adanaspor maçı TRT Avaz canlı yayın izle linkine tıklayabilirsiniz.

TRT Avaz, Digiturk 57, D Smart 284, Kablo TV 99, Tivibu 47, Turkcell TV+ 179, Fil Box 154 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.