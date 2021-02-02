Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya kimdir? Erencan Yardımcı transferi neden gündem oldu?

Süper Lig'de ara transferin son günü, Galatasaray ve Eyüpspor arasında tepki çeken bir transfer işlemi gerçekleşti. Sarı-kırmızılıların genç oyuncusu Erencan Yardımcı, 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Eyüpspor'a 4.2 milyon TL'ye satıldı. Taraftarlar arasında da gündem olan bu transferin ardından Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya merak edilen ismi oldu. Peki, Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya kimdir? İşte detaylar...

EYÜPSPOR BAŞKANI MURAT ÖZKAYA KİMDİR?

Murat Özkaya 2005 yılında kurulan Metal Oto’nun sahibi. Metal Oto, Türkiye genelinde yaklaşık 9.000 araç filosu ve 500 personeli ile 25 ilde faaliyet gösteriyor. 2018 yılında Metal Oto bünyesine katılan Central Rent a Car ve İngiltere menşeili Green Motion markaları ile bireysel kullanıcılara ve kurumsal firmalara günlükten 6 aya kadar olan vadelerde kısa dönem araç kiralama hizmeti sunuyor.

Murat Özkaya, 2019 yılının yaz aylarında Eyüpspor'un başkanı olarak seçilmişti. Özkaya'nın Yönetim Kurulu Başkanı olduğu Sixt Rent a Car firması ise Galatasaray'ın forma göğüs sponsorudur.

NE OLMUŞTU?

Transferin son gününde Galatasaray, Erencan Yardımcı'nın Eyüpspor'a 4.2 milyon TL'ye satıldığını açıkladı.

Galatasaray Sportif A.Ş.'nin konu ile ilgili KAP'a yaptığı bildirim şu şekilde:

"Profesyonel futbolcumuz Erencan Yardımcı’nın transferi konusunda Eyüpspor Kulübü Derneği ile anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre Eyüpspor Kulübü Derneği, şirketimize net 4.200.000 TL transfer bedeli ödeyecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Transferin KAP'a bildirilmesinin ardından sosyal medyada taraftarlardan yoğun tepki geldi. Eyüpspor cephesinden ise konuyu Asbaşkan Fatih Kulaksız değerlendirdi. Kulaksız, ''Erencan Yardımcı 19 yaşında Galatasaray kulübünde profesyonel olmuş, genç milli takımlarda oynamış, gelecek vaad eden bir futbolcu. Bizde 2. Lig kırmıza grupta lider olan, finansal problemi olmayan ve hedefleri olan bir kulübüz.'' ifadelerini kullandı.