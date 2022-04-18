Spor Toto 1.Lig ’de 33.hafta heyecanı devam ediyor. Bu kapsamda Eyüpspor ile Boluspor arasındaki maç futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Maçı canlı olarak izlemek isteyenler için Eyüpspor - Boluspor maçı canlı izle | Eyüpspor - Boluspor maçı TRT Spor canlı yayın izle linki haberimizde...

EYÜPSPOR - BOLUSPOR MAÇI CANLI İZLE

Spor Toto 1.Lig’in 33.haftasında Eyüpspor ile Boluspor arasındaki maç, 21 Nisan 2022 Perşembe günü Eyüp Stadyumu'nda oynanıyor. Saat 20.30'da başlayan maçı hakem Adnan Deniz Kayatepe yönetiyor. Kayatepe'nin yardımcılıklarını ise Hüseyin Aylak ve Mehmet Akıncık yapıyor.

EYÜPSPOR - BOLUSPOR MAÇI CANLI İZLE

EYÜPSPOR - BOLUSPOR MAÇI TRT SPOR CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

Spor Toto 1.Lig’in 33.haftasında Eyüpspor ile Boluspor arasındaki maç, TRT Spor kanalından şifresiz, BeIN Sports Max HD 1 kanalından şifreli olarak izlenebilecek.

Bein Sports Max 1, Digiturk 82, Kablo TV 237 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

TRT Spor, Digiturk 86, D Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85, Turkcell TV+ 70 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

EYÜPSPOR - BOLUSPOR MAÇI TRT SPOR CANLI YAYIN İZLE LİNKİ