TFF 1. Lig'de ilk üç hafta maçlarının oynanmasının ardından Milli araya gidilmişti. Aranın tamamlanması ile birlikte dördüncü hafta maçları ile yeniden başlayacak TFF 1. lig mücadelesinde heyecan Eyüpspor ile Denizlispor arasındaki maçla devam edecek. Bu maçı takip etmek isteyen taraftarlar ise internette Eyüpspor - Denizlispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Sorularını araştırmaya başladı. İşte cevaplar...

EYÜPSPOR - DENİZLİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

11 Eylül 2021 Cumartesi günü oynanacak karşılaşma saat 17:00'da başlayacak. Bu zorlu mücadele İstanbul'da, Eyüp Stadyumu'nda oynanacak.

EYÜPSPOR - DENİZLİSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşma TRT Spor ve Beinsports Max 2 kanallarından naklen yayınlanacak. Futbolseverler bu maçı TRT Spor'dan şifresiz olarak izleyebilecek. TRT Spor, Digiturk 86, D Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85, Turkcell TV+ 70 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

Mücadeleyi hakem Kadir Sağlam yönetecek. Sağlam'ın yardımcılıklarını ise Emrah Ünal ve Niyazi Atakan Ataseven yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Abdullah Volkan Aydın olacak.