Eyüpsultan'da kuraklığa çözüm: Parklara yağmur suyu depolama sistemleri kuruluyor

Eyüpsultan Belediyesi son dönemde azalan yağışlar ve gelecekte yaşanması olası kuraklık problemlerine karşı tedbir amaçlı önemli bir projeyi hayata geçirdi. İklim krizi nedeniyle yaşanan kuraklık ve bilinçsiz sulama uygulamaları beraberinde su krizini de getirdi. Eyüpsultan Belediyesi bu kapsamda yağmur sularından daha verimli yararlanmak ve su tasarrufu sağlamak amacıyla kırsal mahallelerde göletler oluşturup, parklara da yağmur suyu depolama sistemleri kurmaya başladı. İlk etapta Yeşilpınar Bölge Parkı, Çobançeşme Bölge Parkı ve Yağlıdere Parkı'nda kurulan yağmur suyu depolama sistemiyle ve Odayeri'ne yapılan göletlerle yüzde 50 su tasarrufu sağlandı. Parkların eğimli kısımlarına yerleştirilen mazgallardan akan sular borularla depolara aktarılarak, ihtiyaç durumunda yeşil alanların sulanmasında kullanılacak.

"YÜZDE 50 SU TASARRUFU SAĞLADIK"

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, "Yağmur sularını yaptığımız depolar ve oluşturduğumuz göletlerde topluyoruz. Bu sayede depolarda ve göletlerde biriken suları kullanarak sulamada yüzde 50 tasarruf sağlıyoruz. Böylece şebeke suyu kullanmadan yeşil alanlarımızın sulamasını sağlıyoruz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı