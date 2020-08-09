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Eyüpsultan'da yaya üst geçidi çöktü! İstanbul Valiliği'nden açıklama

Hasdal-Kemerburgaz yolundaki Hasdal Kışlası'nın önündeki üst geçit çöktü. İstanbul Valiliği'nden konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Eyüpsultan'da yaya üst geçidi çöktü! İstanbul Valiliği'nden açıklama

Hasdal-Kemerburgaz yolunda bulunan Hasdal Kışlası'nın önündeki üst geçit bilinmeyen bir nedenle çöktü.

Ölü ya da yaralının olmadığı kaza sebebiyle yolda hasar meydana geldi.

Polis, itfaiye ve karayolları ekipleri tarafından olay yeri çevresinde geniş güvenlik önlemi alındı. Yolun, Alibeyköy istikameti araç trafiğine kapatıldı.

Ekipler, önlemlerin ardından çöken üst geçidin kaldırılması için çalışmalara başlayacak. 

Eyüpsultan'da yaya üst geçidi çöktü! İstanbul Valiliği'nden açıklama

İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

İstanbul Valiliği'nden Hasdal-Kemerburgaz yolunda bulunan Hasdal Kışlası'nın önündeki üst geçitin çökmesine ilişkin açıklama yapıldı.

Eyüpsultan'da yaya üst geçidi çöktü! İstanbul Valiliği'nden açıklama

Valilikten yapılan açıklamada, saat 08.30 sıralarında Hasdal Kışlası önünde D-020 Karayolu üzerindeki yaya üst geçidinin henüz tespit edilemeyen nedenle çöktüğü belirtildi.

Çöken yaya geçidinin çevresinde gerekli emniyet tedbirlerinin alınarak yolun Alibeyköy istikametinin trafiğe kapatıldığı belirtildi. 

Eyüpsultan'da yaya üst geçidi çöktü! İstanbul Valiliği'nden açıklama

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Yapılacak enkaz kaldırma çalışmaları nedeniyle ulaşım Kemerburgaz Kavşağından, Maslak-Ayazağa istikametine yönlendirilmektedir.  Olay nedeniyle herhangi bir yaralı veya can kaybımız yoktur. Konuyla ilgili tahkikata başlanmıştır."

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