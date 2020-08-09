Eyüpsultan'da yaya üst geçidi çöktü! İstanbul Valiliği'nden açıklama

Hasdal-Kemerburgaz yolunda bulunan Hasdal Kışlası'nın önündeki üst geçit bilinmeyen bir nedenle çöktü.

Ölü ya da yaralının olmadığı kaza sebebiyle yolda hasar meydana geldi.

Polis, itfaiye ve karayolları ekipleri tarafından olay yeri çevresinde geniş güvenlik önlemi alındı. Yolun, Alibeyköy istikameti araç trafiğine kapatıldı.

Ekipler, önlemlerin ardından çöken üst geçidin kaldırılması için çalışmalara başlayacak.

İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

İstanbul Valiliği'nden Hasdal-Kemerburgaz yolunda bulunan Hasdal Kışlası'nın önündeki üst geçitin çökmesine ilişkin açıklama yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamada, saat 08.30 sıralarında Hasdal Kışlası önünde D-020 Karayolu üzerindeki yaya üst geçidinin henüz tespit edilemeyen nedenle çöktüğü belirtildi.

Çöken yaya geçidinin çevresinde gerekli emniyet tedbirlerinin alınarak yolun Alibeyköy istikametinin trafiğe kapatıldığı belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Yapılacak enkaz kaldırma çalışmaları nedeniyle ulaşım Kemerburgaz Kavşağından, Maslak-Ayazağa istikametine yönlendirilmektedir. Olay nedeniyle herhangi bir yaralı veya can kaybımız yoktur. Konuyla ilgili tahkikata başlanmıştır."