Ezberleri bozdu! İslam Memiş'in gram altın yorumu yatırımcıları kuyumculara dökecek! Bu yıl içinde 1450 lirayı... Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, 2022 yılında altın ile dolar arasında bir savaş yaşanacağını belirterek," FED’in faiz kararıyla tüm dünyada doların değer kazanacak olması nedeniyle gram altın fiyatı üzerinde yaptığım çalışma, bana yıl içinde gram altının 1450 lirayı göreceğini işaret ediyor." dedi.

1 8 Döviz kuru ve altın piyasaları hakkında yaptığı yorumlarla adından söz ettiren Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, 2022 yılında altın fiyatlarının seyri hakkında değerlendirmelerde bulundu.