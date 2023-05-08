Ezgi Mola 'Evet' demeye hazır! Ünlü Oyuncunun en mutlu günü!

Ünlü oyuncu Ezgi Mola, 4 yıldır aşk yaşadığı İşletme sahibi olan Mustafa Sakallı ile bugün evleniyor. 14 kişinin katılacağı nikah töreninde Sinan Engin ve Oğulcan Engin'in nikah şahitliği yapacağı iddia edildi.

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Ezgi Mola 'Evet' demeye hazır! Ünlü Oyuncunun en mutlu günü!

Masumlar Apartmanı dizisinde Safiye rolüyle ününe ün katan Ezgi Mola'nın uzun zamandır birlikte olduğu sevgilisi Mustafa Aksakallı ile evleniyor.

Acun Ilıcalı, Oğuzhan Koç, Eser Yenenler ve Kerimcan Durmaz gibi ünlü isimlerin arkadaşı olan Mustafa Aksakallı ve Ezgi Mola sessiz sedasız evlilik kararı aldı.

SADE NİKAH TÖRENİ

Gazete Magazin'de yer alan habere göre, 4 yıldır işletmeci Mustafa Aksakallı ile aşk yaşayan Ezgi Mola, bugün dünyaevine giriyor. İkilinin sade nikah törenlerine aile ve yakın dostlarından oluşan 14 kişi katılacak. Çiftin nikah şahitliğini ise; Sinan Engin ve Oğulcan Engin yapacağı öğrenildi.

Ezgi Mola 'Evet' demeye hazır! Ünlü Oyuncunun en mutlu günü!

Ezgi Mola 'Evet' demeye hazır! Ünlü Oyuncunun en mutlu günü!

Ezgi Mola 'Evet' demeye hazır! Ünlü Oyuncunun en mutlu günü!

Ezgi Mola 'Evet' demeye hazır! Ünlü Oyuncunun en mutlu günü!

Ezgi Mola 'Evet' demeye hazır! Ünlü Oyuncunun en mutlu günü!

Ezgi Mola 'Evet' demeye hazır! Ünlü Oyuncunun en mutlu günü!

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