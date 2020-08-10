Ezgi Mola uzun zamandır sevgili olduğu İşletmeci sevgilisi Mustafa Aksakallı ile evlenecekleri iddialarıyla ilgili ilk kez konuştu. Demet Akalın'ı yeni mekanında ağırlayan Mola, sanatçının sorularını samimiyetle yanıtladı.

SADECE NİKAH OLACAK

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle Alice Müzakali’ne ara vermek zorunda kaldıklarını söyleyen Mola, magazin kulislerinde konuşulan evlilik haberlerine açıklık getirdi. Dizi ve filmlerde yüzlerce kez gelinlik giydiğini söyleyen Ezgi Mola artık gerçek hayatında gelinlik giymeye hazırlanıyor. Düğün için yer baktıkları iddia edilen Ezgi Mola ve sevgilisi Mustafa Aksakallı ile evlenme düşünceleri olduğunu ancak henüz yer kararlaştırma aşamasını geçmediklerini söyledi. Bu sene içerisinde evlenme planları olan çift kendi arasında pandemi süreci nedeniyle yalnızca nikah yapmayı konuşuyor. Düğünü ileri bir tarihe erteleyen ikiliden güzel oyuncu mutlu olduklarını eklemeyi ihmal ihmal etmedi.

‘GUPSE’YE BAYILIYORUM’

Kadın komedyenler arasında sayılan Ezgi Mola ve Gupse Özay arasında gerginlik olduğuna dair iddialara başarılı oyuncu cevap verdi. Gupse Özay’ı çok başarılı bulduğunu söyleyen Mola, Eltilerin Savaşı filmine övgü dolu sözler söyledi. Mola, “Pandemi süreci girmeseydi ben Eltilerin Savaşı filminin 5 milyon gişe ulaşabileceğini düşünüyordum” dedi.