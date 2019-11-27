Ezgi Mola'dan sevgilisine korku dolu şaka

Sevgilisiyle eğlenceli anları sosyal medya hesabından paylaşan Ezgi Mola art arta korkuttuğu videolarla eğlenceli anlar yaşattı.

KORKUTMAYA DOYAMADI

Sadece sinema filmleriyle değil aynı zamanda reklam filmleriyle de dikkatleri üzerine çeken Mola, evleneceği iddia edilen sevgilisine yaptığı korkutucu şakaları Instagram hesabının hikaye kısmından takipçilerinin beğenisine sundu. Onu apartmana girerken korkutan Mola, bununla da yetinmeyerek birkaç dakika sonra bu defa evde korkuttu.