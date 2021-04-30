Ezgi Mola'nın o gönderisine Demet Akalın'dan şaşırtan yorum!

Yayınlandığı her hafta izlenme rekorları kıran dizi Masumlar Apartmanı'nda Safiye karakterine hayat veren Ezgi Mola, dizi setinde rol arkadaşı Birkan Sokullu ile çekilen bir fotoğrafı paylaştı. Mola, "Tam bir sosyal medya düşmanı bu çocuk" dedi.

DEMET AKALIN'DAN TEBESSÜM ETTİREN YORUM

Mola paylaşımında Birkan Sokullu'yu da etiketleyerek "Hani koyacaktın fotoğrafı Birkan’cım ya. Tam bir sosyal medya düşmanı bu çocuk. Hesabını ben yöneticem az kaldı" notunu düştü. Ünlü şarkıcı Demet Akalın ise fotoğrafa yaptığı yorumla dikkat çekti.

Dizinin sıkı takipçilerinden olan ünlü şarkıcı Demet Akalın,o paylaşıma "O apartmanın önünden kurtulduğunuz gün kurban keseceğiz" ifadelerini kullanmasıyla tebessüm ettirdi.