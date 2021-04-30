Gelecek nesillerin akciğerleri olacak! Eskişehir’de 10 bin “iyilik fidanı” toprakla buluştuTelefon direkleri leyleklere yuva olduEsnaf ve sanatkarlara müjde: Devlet desteğinin süresi uzatıldı!Dolandırıcılardan ağızları açıkta bırakan yöntem! İzmir’de filmleri aratmayacak senaryo yazdılarSosyal destek başvurusu nasıl yapılır? Sosyal yardım başvuru sorgulama nasıl yapılır? Sosyal yardım sorgulama ekranıPandemiye rağmen direniyorlar! Cam sanatının evi ’Eskişehir’ olduÇiçek gibi baktılar! Mersin’de kenevir yetiştiren 3 kişi gözaltına alındıEskişehirspor- Bursaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?Gaziantep'te yakalanan motosiklet hırsızlarından 1'i tutuklandıHırsızların hevesleri kursaklarında kaldı! Caminin çalınan vaaz hoparlörleri bulundu
İstanbul15 °C
  1. HABERLER
  2. MAGAZİN
  3. Ezgi Mola'nın o gönderisine Demet Akalın'dan şaşırtan yorum!

Ezgi Mola'nın o gönderisine Demet Akalın'dan şaşırtan yorum!

Şu sıralar Masumlar Apartmanı dizisinde rol alan ünlü oyuncu Ezgi Mola, rol arkadaşı Birkan Sokullu ile çekindiği karesini sosyal medyadan yayınladı. Mola'nın o gönderisine şarkıcı Demet Akalın'dan yorum geldi.

Ezgi Mola'nın o gönderisine Demet Akalın'dan şaşırtan yorum!

Yayınlandığı her hafta izlenme rekorları kıran dizi Masumlar Apartmanı'nda Safiye karakterine hayat veren Ezgi Mola, dizi setinde rol arkadaşı Birkan Sokullu ile çekilen bir fotoğrafı paylaştı. Mola, "Tam bir sosyal medya düşmanı bu çocuk" dedi.

DEMET AKALIN'DAN TEBESSÜM ETTİREN YORUM

Mola paylaşımında Birkan Sokullu'yu da etiketleyerek "Hani koyacaktın fotoğrafı Birkan’cım ya. Tam bir sosyal medya düşmanı bu çocuk. Hesabını ben yöneticem az kaldı" notunu düştü. Ünlü şarkıcı Demet Akalın ise fotoğrafa yaptığı yorumla dikkat çekti.

Dizinin sıkı takipçilerinden olan ünlü şarkıcı Demet Akalın,o paylaşıma  "O apartmanın önünden kurtulduğunuz gün kurban keseceğiz" ifadelerini kullanmasıyla tebessüm ettirdi.

Ezgi Mola'nın o gönderisine Demet Akalın'dan şaşırtan yorum!

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT