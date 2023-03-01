Ezra İkebuasi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ezra İkebuasi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ezra İkebuasi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Ezra İkebuasi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Ezra İkebuasi 30 Mayıs 2000 tarihinde Cork şehrinde doğmuştur. İrlanda uyrukludur.Gerçek adı da Izunna Ezra Ikebuasi şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Ezra İkebuasi Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Braintree Town futbol takımında oynamaktadır. Braintree Town takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Ezra İkebuasi'nin Braintree Town ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Ezra İkebuasi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Ezra İkebuasi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ekim 2018 yılında Leatherhead FC
31 Mayıs 2019 yılında Sutton Utd. U18
1 Temmuz 2019 yılında Leatherhead FC
1 Temmuz 2020 yılında Farnborough
1 Temmuz 2021 yılında Braintree
10 Ocak 2022 yılında Harrow Borough
31 Mayıs 2022 yılında Braintree
26 Ağustos 2022 yılında Hayes & Yeading
26 Eylül 2022 yılında Braintree
Ezra İkebuasi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Ezra İkebuasi şuan Braintree Town takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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