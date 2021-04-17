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F.A. Cup'ta yarı final heyecanı: Chelsa- Manchester City'yi Ziyech'in golüyle geçti

F.A. Cup yarı final maçında Manchester City ile Chelsea karşı karşıya geldi. Chelsea, mücadeleyi Ziyech'in attığı golle 1-0 kazanarak finale yükseldi.

F.A. Cup'ta yarı final heyecanı: Chelsa- Manchester City'yi Ziyech'in golüyle geçti

İngiltere'nin en prestijli kupası olan Federasyon Kupası F.A. Cup'ta heyecan yarı final maçları ile sürüyor. Bu kapsamda Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale kadar yükselen Manchester City ile Chelsea karşı karşıya geldi.

Wembley Stadyumunda Türkiye saati ile saat 19.30'da başlayan zorlu mücadeleyi hakem Mike Dean yönetti.

Zorlu mücadeleyi Ziyech'in 55. dakikadaki golüyle kazanan Chelsea, adını finale yazdırdı.

Chelsea'nin finaldeki rakibi, yarınki Leicester City-Southampton maçının ardından belli olacak.

Tayfun Altuntaş
Editör
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