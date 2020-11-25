F.Bahçe'ye Beşiktaş maçı öncesi Samatta şoku!

Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek olan Fenerbahçe'den Samatta hakkında flaş bir açıklama geldi. Samatta'nın sol dizinde esneme tespit edildiği açıklandı.

Sarı-lacivertli takımdan yapılan açıklama şu şekilde:

"Dünkü maçta ayağına darbe alan Samatta'nın çekilen MR'ında sol diz iç yan bağında esneme, eklem kapsülünde zorlanma tespit edilmiştir.

Oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır."

Tanzanyalı futbolcunun pazar günü oynanacak Beşiktaş derbisinde forma giymesinin zor olduğu belirtildi.