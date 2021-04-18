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  3. Fabrikada yangın paniği! Batman’da tekstil fabrikasında korkutan yangın

Fabrikada yangın paniği! Batman’da tekstil fabrikasında korkutan yangın

Batman'da tekstil fabrikasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Paniğe neden olan yangın sonucunda fabrika küle döndü.

Fabrikada yangın paniği! Batman’da tekstil fabrikasında korkutan yangın

Batman'da tekstil fabrikasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda tekstil fabrikası küle döndü. Edinilen bilgilere göre, Batman Bayındırlık Mahallesi Siirt çevre yolu üzerinde Taner Yazıcı'ya ait olduğu belirtilen tekstil fabrikasında sabah saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine bölgeye Batman Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin yoğun çabaları sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında tekstil fabrikasında büyük maddi hasar oluştuğu öğrenildi. Olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı

Fabrikada yangın paniği! Batman’da tekstil fabrikasında korkutan yangın

Fabrikada yangın paniği! Batman’da tekstil fabrikasında korkutan yangın

Fabrikada yangın paniği! Batman’da tekstil fabrikasında korkutan yangın

Fabrikada yangın paniği! Batman’da tekstil fabrikasında korkutan yangın

Fabrikada yangın paniği! Batman’da tekstil fabrikasında korkutan yangın

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