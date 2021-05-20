Façalı dayı öldü mü? Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz Haşmet öldü mü? Neden diziden ayrıldı? Turgut Tunçalp kimdir, nereli ve kaç yaşında? soruları şu sıralar internet mecrasında en çok aratılan konuların arasında yerini aldı. Biz de konuyla ilgili tüm bilgileri haberimizde yer verdik.

FAÇALI DAYI ÖLDÜ MÜ? EŞKİYA DÜNYAYA HÜKÜDAR OLMAZ HAŞMET ÖLDÜ MÜ?

ATV'nin ilgiyle izlenen dizisi Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 195. bölümünde Hızır Ali ile Didem'in düğününün ardından yolda saldırıya uğraması izleyenleri üzmüştü. Ardından Haşmet Façalı'nın intikam almk için saldırıya geçmesinin ardından depoda vurulması izleyenlerin aklına Façalı Dayı öldü mü? Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz Haşmet öldü mü? sorularını getirdi.

Alınan bilgilere göre Turgut Tunçalp'in canlandırdığı Haşmet Façalı'nın 195. bölümde ölerek diziden ayrılacağı ve diziye geri dönme ihtimalinin de olmadığı belirtildi.

NEDEN DİZİDEN AYRILDI?

Haşmet Façalı'nın 195. bölümde vurulmasının ardından öleceği ve diziye veda edeceği hayranlarını üzerken Turgut Tunçalp'in diziden neden ayrıldığı da açıklandı.

Turgut Tunçalp yoğun çalışma temposu, gelen bir çok dizi teklifi ve Façalıların hikayesinin bitmesinden dolayı diziden ayrıldığı belirtildi. Diziye senaryo gereği veda eden Tunçalp'in ardından diğer Façalıların teker teker diziden çıkması bekleniyor.

TURGUT TUNÇALP KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

45 yaşında olan Turgut Tunçalp, 12 Mayıs 1976 Sakarya doğumludur. Özel Drama Tiyatro okulunda tiyatro ve oyunculuk eğitimi alan Turgut Tunçalp, 2002 yılında Sırlar Dünyası adlı dizide ilk oyunculuk deneyimini yaşamıştır.

Merhamet, Diriliş Ertuğrul, Kaçak, Galip Derviş, Yıldız Masalı, Sakarya Fırat, Öyle Bir Geçer Zaman Ki, Emret Komutanım, Vatanım Sensin, Daha, Müslüm gibi birçok projede yer alan Turgut Tunçalp şimdi,erde Atv ekranlarında yayınlanan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde “Façalı Dayı” lakaplı Haşmet karakterine hayat vermektedir. Turgut Tunçalp 1.82 metre boyunda, 79 kilo ve Boğa burcudur.

ROL ALDIĞI DİZİ VE FİLMLER

2019 – Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (Haşmet Façalı) (TV Dizisi)

2018 – Müslüm (Mehmet Akbaş) (Sinema Filmi)

2018 – Çukur (Kasım Helvacı) (TV Dizisi)

2017 – Rüya (Faysal Ardalı) (TV Dizisi)

2017 – Daha (Harmin) (Sinema Filmi)

2017 – AşkınGören Gözlere İhtiyacı Yok (Cevdet) (Sinema Filmi)

2017 – Vatanım Sensin (Ölmez Hasan) (TV Dizisi)

2016 – Rüzgarın Kalbi (Erdem) (TV Dizisi)

2014 – Diriliş: Ertuğrul (Afşin Bey) (TV Dizisi)

2013 – Merhamet (Moskof Recep) (TV Dizisi)

2013 – 2014 – Kaçak (Kel Sait) (TV Dizisi)

2013 – 2014 – Galip Derviş(Pehlivan Musa) (TV Dizisi)

2013 – Delisin Delisin (Rami) (Sinema Filmi)

2012 – Çanakkale 1915 (Binbaşı Ali) (Sinema Filmi)

2012 – Türkün Uzayla İmtihanı (Tanju) (TV Dizisi)

2011 – Yıldız Masalı (Paparazzi Zeki) (TV Dizisi)

2011 – Keşanlı Ali Destanı (Manyak Cafer) (TV Dizisi)

2010 – 2011 – Sakarya Fırat 2. 3.Sezon (Şevket) (TV Dizisi)

2010 – Öyle Bir Geçer Zaman ki (Komiser) (TV Dizisi)

2010- Recep İvedik 3 (Paintball Hakemi) (Sinema Filmi)

2010 – Anneannem (Kısa Film)

2009 – Çılgın Kanal (Bilge) (TV Dizisi)

2009 – Uygun Adım Aşk (Akrep Numan) (TV Dizisi)

2009 – 2010 – Adanalı 2. 3. Sezon (Mesut) (TV Dizisi)

2008 – Gece Gündüz (Konuk Oyuncu) (TV Dizisi)

2008 – Emret Komutanım (Akrep Numan) (TV Dizisi)

2007 – İki Yabancı (TV Dizisi)

2007 – Korkusuzlar (TV Dizisi)

2007 – Doktorlar 2. Sezon (Fatih) (TV Dizisi)

2006 – Ümit Milli (Tom) (TV Dizisi)

2006 – Selena (Kötü Adam) (TV Dizisi)

2006 – Pars: Kiraz Operasyonu (Haşhaşi) (Sinema Filmi)

2006 – Eksik Etek (Kerem) (TV Dizisi)

2006 – Arka Sokaklar (İsmet) (TV Dizisi)

2006 – Ah Polis Olsam (TV Dizisi)

2005 – Şifre (TV Dizisi)

2005 – Emret Komutanım (Akrep Numan) (TV Dizisi)

2005 – Belalı Baldız (Başkomiser) (TV Dizisi)

2004 – Yabancı Damat (TV Dizisi)

2004 – Aşk Mahkumu (TV Dizisi)

2004 – Ayva Sarı Nar Kırmızı (TV Dizisi)

2003 – Hayat Bilgisi (Taksici) (TV Dizisi)

2002 – Sırlar Dünyası / Sır Kapısı (Veysel) (TV Dizisi)