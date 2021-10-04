Facebook ve Instagram'ın foyası meydana çıktı! Eski çalışanı kirli sırları gün yüzüne çıkardı!

Facebook'un yanlış bilgiler biriminin eski çalışanlarından olduğu öğrenilen 37 yaşındaki Frances Haugen, Pazar günü Amerikan CBS televizyonuna katılarak belgeleri sızdıran kişi olduğunu itiraf etti ve şirkete yönelik yaptığı suçlamaları bu kez bireysel olarak yaptı. Eski çalışan Facebookla ilgili önceliğin nefret söylemiyle ve yalan haberle mücadele değil, kâr etmek olduğunu aktardı.

FACEBOOK "BELGELER YANILTICI" DEDİ

Sızdırılan belgelerden bazıları Facebook'un, ünlü ve çok takipçisi olan bazı kullanıcılara, içerik kontrolü bakımından diğer kullanıcılardan farklı ve ayrıcalıklı davrandığını ortaya koymuştu. Konuyla ilgili açıklama yapan Facebook ise bu belgelerin yanıltıcı bir izlenim verdiğini ve şirketin olumlu faaliyetlerinin üzerini örttüğünü söylemişti.

INSTAGRAM AKIL SAĞLIĞINI ETKİLİYOR

Instagram'ı da elinde bulunduran Facebook'un yaptırdığı bir iç araştırma, Instagram'ın, 20 yaşın altındaki gençlerin akıl sağlığını etkilediğini ortaya çıakrdı. Fakat şirket bu platformun bir çok genç için olumsuz ve zararlı bir yer haline geldiğini gösteren bu sonuçları kamuoyuyla paylaşmadı.

Wall Street Journal tarafından kullanılan tablolara göre araştırmaya katılan 20 yaş altındaki kadınların yüzde 32'si, Instagram'ın kendi bedenleriyle ilgili daha kötü hissetmelerine sebep olduğunu ifade ediyor.

"ÇIKAR ÇATIŞMASI YAŞANIYORDU"

Frances Haugen CBS kanalına verdiği demeçlerde, "Kamu için iyi olan ile Facebook için iyi olan arasında çıkar çatışması yaşanıyordu. Facebook defalarca, mesela daha fazla para kazanmak gibi kendi çıkarlarını öncelemeyi tercih etti" ifadelerini kullandı.

"BU YANILTICI BİR RAHATLAMA"

Konuyla ilgili olarak CNN televizyonunda soruları yanıtlayan Facebook'un Küresel İlişkiler Bölümü Müdür Yardımcısı Nick Clegg ise Ocak ayındaki şiddet olaylarından şirketi sorumlu tutmanın komik bir iftira olduğunu dile getirdi.

Aynı zamanda eski İngiltere Başbakan Yardımcısı olan Clegg, "Bu, insanlara Amerika Birleşik Devletleri'nde siyasi kutuplaşma yaşanan konuları, teknolojik, teknik nedenlerle izah etmek gibi yanıltıcı bir rahatlama sağlıyor" şeklinde konuştu.